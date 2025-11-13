A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, nesta quinta-feira (13), a etapa final da obra de substituição da adutora de água bruta na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bauru. Os trabalhos concentram-se na interligação da nova tubulação à entrada da unidade, com previsão de conclusão no início da noite de hoje.

A intervenção teve início no último dia 4 e consiste na modernização do sistema de adução do rio Batalha, com a substituição de 240 metros de uma antiga tubulação de fibra de vidro por uma nova rede de ferro fundido dúctil de 24 polegadas.

Durante o serviço, a adutora de fibra de vidro foi desativada para sua substituição, enquanto a segunda adutora paralela continuou em funcionamento. Com isso, a ETA passou a operar com 50% de sua capacidade de tratamento.