A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, nesta quinta-feira (13), a etapa final da obra de substituição da adutora de água bruta na Estação de Tratamento de Água (ETA) de Bauru. Os trabalhos concentram-se na interligação da nova tubulação à entrada da unidade, com previsão de conclusão no início da noite de hoje.
A intervenção teve início no último dia 4 e consiste na modernização do sistema de adução do rio Batalha, com a substituição de 240 metros de uma antiga tubulação de fibra de vidro por uma nova rede de ferro fundido dúctil de 24 polegadas.
Durante o serviço, a adutora de fibra de vidro foi desativada para sua substituição, enquanto a segunda adutora paralela continuou em funcionamento. Com isso, a ETA passou a operar com 50% de sua capacidade de tratamento.
O investimento de R$ 170 mil, realizado com recursos e equipe próprios, visa aumentar a resistência estrutural da adutora, eliminando um material propenso a rompimentos e garantindo maior segurança operacional ao sistema Batalha/ETA.
Esta fase final da obra ocorre em um trecho específico, sob a rede de energia elétrica do local. Por medidas operacionais e de segurança, foi necessário o desligamento da energia, paralisando temporariamente a produção de água tratada na ETA, até o término da interligação.
Por isso, o abastecimento poderá apresentar intermitência ou baixa pressão nas regiões atendidas pelo sistema ETA/Batalha, como Centro, Altos da Cidade, Jardim Estoril, Vila Independência, Jardim Ouro Verde, Vila Falcão, Vila Alto Paraíso, Vila Industrial, Parque dos Sabiás e adjacências.
A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, durante a noite, após o restabelecimento da energia e retomada da produção. O DAE solicita a colaboração da população para o uso consciente da água e, em casos urgentes, o abastecimento via caminhão-pipa pode ser solicitado pelo telefone 0800 771 0195.