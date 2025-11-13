Já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio os episódios de podcast produzidos por alunos do terceiro ano da Escola Estadual Azarias Leite, em Bauru. As produções, que abordam temas como cultura, esportes e sociedade, são o resultado da parceria com o projeto de extensão PodFalar, da Unesp. Os episódios podem ser ouvidos em: https://open.spotify.com/show/6uxoEyLQgMIUF5I7FRCqwZ?si=cdf4defbd47d4794
Desde abril de 2025, os integrantes do projeto acompanharam os alunos por meio de visitas à escola, em que promoveram oficinas sobre as etapas de produção de um podcast, como roteiro e locução, e realizaram atendimentos individuais para auxiliar os estudantes na construção do produto final. Ao final, os integrantes do PodFalar organizaram uma visita dos alunos à Unesp. Durante a visita ao campus, os alunos realizaram as gravações, participaram de um tour pelo campus, aprenderam sobre edição de áudio em uma oficina e assistiram a uma palestra do projeto de extensão Vem pra Unesp, que apresenta a universidade pública e suas formas de ingresso.
O PodFalar integra a RUV Podcasts, projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC), da Unesp, e é formado por estudantes de jornalismo. A proposta é apresentar o formato do áudio como ferramenta de expressão e aprendizado, incentivando os jovens a refletirem sobre temas relevantes do cotidiano e a transformar suas ideias em produtos sonoros. As atividades integram a disciplina de Artes e Mídias Digitais.
Os membros do projeto, ao longo das oficinas, enfatizaram a importância da pesquisa e da apuração ao tratar sobre qualquer assunto, o cuidado necessário na hora de divulgar uma informação e os critérios para escolher uma fonte. O aluno Enzo Abílio comentou que esse aprendizado foi a parte que mais gostou. “Sinceramente, essa parte foi a que mais me atraiu. Foi a questão de pesquisar sobre o roteiro, ir a fundo da pesquisa sobre o tema em específico”, pontuou.
A oportunidade também possibilitou que os alunos descobrissem novas habilidades e interesses, como contou o aluno Nicolas Bernini. “Eu aprendi em meio oficinas, a mexer um pouco [com edição], a diminuir o som, cortar as falas. Consegui mexer bem nisso e isso é muito interessante. Eu [também] gostei de entrevistar. Fui entrevistar o meu professor e já vieram ideias na minha cabeça. Curti muito isso na hora do improviso”, comentou.
Para a professora Rose Silva, responsável pela disciplina na Escola Azarias Leite, a parceria representou muito mais do que apenas um projeto, mas uma oportunidade de olhar para a educação com outros olhos. “Na minha visão, o que eles aprenderam foi que a educação pode ser aplicada e efetiva. Ela não se limita a plataformas, a essa estrutura que a gente está de opressão. A educação pode ser libertadora, transformadora de realidades e de explorar a potencialidade, de construir sonhos.” compartilhou. “Me emocionou ver alguns alunos se percebendo dentro dessa dessa área, sabe? Alguns querendo ser jornalistas, outros querendo trabalhar nessa área da comunicação”.
O PodFalar reforça o compromisso da Unesp com a extensão, um dos pilares da universidade pública que conecta o ambiente acadêmico à comunidade. Ao unir tecnologia, arte e educação, a iniciativa oferece novas ferramentas aos estudantes do ensino médio e ajuda a formar cidadãos mais críticos e participativos. Os jovens encontraram no podcast uma chance de usar a própria voz e a criatividade para expressar suas ideias e vislumbrar novas possibilidades para o futuro.
SERVIÇO:
O quê: Lançamento dos podcasts do projeto PodFalar em parceria com a E.E. Azarias Leite
Onde Ouvir: https://open.spotify.com/show/6uxoEyLQgMIUF5I7FRCqwZ?si=cdf4defbd47d4794
Temas: Cultura, esportes e sociedade
Produção: Alunos do 3º ano da E.E Azarias Leite e estudantes de jornalismo da Unesp Bauru, integrantes do projeto de extensão PodFalar