Já estão disponíveis nas principais plataformas de áudio os episódios de podcast produzidos por alunos do terceiro ano da Escola Estadual Azarias Leite, em Bauru. As produções, que abordam temas como cultura, esportes e sociedade, são o resultado da parceria com o projeto de extensão PodFalar, da Unesp. Os episódios podem ser ouvidos em: https://open.spotify.com/show/6uxoEyLQgMIUF5I7FRCqwZ?si=cdf4defbd47d4794

Desde abril de 2025, os integrantes do projeto acompanharam os alunos por meio de visitas à escola, em que promoveram oficinas sobre as etapas de produção de um podcast, como roteiro e locução, e realizaram atendimentos individuais para auxiliar os estudantes na construção do produto final. Ao final, os integrantes do PodFalar organizaram uma visita dos alunos à Unesp. Durante a visita ao campus, os alunos realizaram as gravações, participaram de um tour pelo campus, aprenderam sobre edição de áudio em uma oficina e assistiram a uma palestra do projeto de extensão Vem pra Unesp, que apresenta a universidade pública e suas formas de ingresso.

O PodFalar integra a RUV Podcasts, projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura, Artes, Comunicação e Design (FAAC), da Unesp, e é formado por estudantes de jornalismo. A proposta é apresentar o formato do áudio como ferramenta de expressão e aprendizado, incentivando os jovens a refletirem sobre temas relevantes do cotidiano e a transformar suas ideias em produtos sonoros. As atividades integram a disciplina de Artes e Mídias Digitais.