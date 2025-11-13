Após as chuvas dos últimos dias, um princípio de desbarrancamento às margens do Rio Bauru voltou a preocupar moradores e motoristas que passam pela quadra 12 da avenida Nuno de Assis, ao lado do Terminal Rodoviário.
No local, a reportagem constatou que a base de um poste de energia elétrica, que deveria permanecer subterrânea, está completamente exposta. A erosão levanta o alerta para um possível tombamento da estrutura, especialmente se novas chuvas fortes agravarem o avanço da borda.
O JCNET questionou a Prefeitura de Bauru e a CPFL Energia sobre o risco de queda e se o trecho receberá reforço, a exemplo de outras áreas ao longo do rio.
Em nota, a CPFL Paulista afirmou que o poste em questão não pertence à concessionária. Já a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio da assessoria, que está providenciando o reaterro do ponto afetado.