Após as chuvas dos últimos dias, um princípio de desbarrancamento às margens do Rio Bauru voltou a preocupar moradores e motoristas que passam pela quadra 12 da avenida Nuno de Assis, ao lado do Terminal Rodoviário.

No local, a reportagem constatou que a base de um poste de energia elétrica, que deveria permanecer subterrânea, está completamente exposta. A erosão levanta o alerta para um possível tombamento da estrutura, especialmente se novas chuvas fortes agravarem o avanço da borda.

O JCNET questionou a Prefeitura de Bauru e a CPFL Energia sobre o risco de queda e se o trecho receberá reforço, a exemplo de outras áreas ao longo do rio.