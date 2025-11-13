13 de novembro de 2025
ALERTA

Margem do Rio Bauru cede e base de poste fica totalmente exposta

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Base de poste exposta na quadra 12 da Nuno de Assis
Base de poste exposta na quadra 12 da Nuno de Assis

Após as chuvas dos últimos dias, um princípio de desbarrancamento às margens do Rio Bauru voltou a preocupar moradores e motoristas que passam pela quadra 12 da avenida Nuno de Assis, ao lado do Terminal Rodoviário.

No local, a reportagem constatou que a base de um poste de energia elétrica, que deveria permanecer subterrânea, está completamente exposta. A erosão levanta o alerta para um possível tombamento da estrutura, especialmente se novas chuvas fortes agravarem o avanço da borda.

O JCNET questionou a Prefeitura de Bauru e a CPFL Energia sobre o risco de queda e se o trecho receberá reforço, a exemplo de outras áreas ao longo do rio.

Em nota, a CPFL Paulista afirmou que o poste em questão não pertence à concessionária. Já a Secretaria de Infraestrutura informou, por meio da assessoria, que está providenciando o reaterro do ponto afetado.

Margem pode perder ainda mais terra nas próximas chuvas (foto: Bruno Freitas)
Margem pode perder ainda mais terra nas próximas chuvas (foto: Bruno Freitas)

