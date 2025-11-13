Cerca de 98 mil famílias da região de Bauru têm direito a desconto ou até isenção total na conta de luz, mas muitas ainda não sabem que podem receber o benefício. Para ampliar o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), a CPFL Paulista promove nesta sexta-feira (14) um mutirão de atendimento com sua Agência Móvel, que estará na Praça Rui Barbosa, das 9h às 16h.
A ação, feita em parceria com a Prefeitura de Bauru, tem como foco cadastrar novas famílias, atualizar cadastros e orientar a população sobre as novas regras da Medida Provisória nº 1.300/2025, que entrou em vigor em julho. A MP ampliou o alcance da tarifa social e agora garante gratuidade no consumo de até 80 kWh por mês para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e na CPFL, com renda per capita de até meio salário-mínimo.
O benefício também contempla famílias indígenas, quilombolas, idosos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O consumo que ultrapassar 80 kWh será cobrado normalmente, mas ainda com descontos progressivos.
“Com a ampliação da Tarifa Social, muitas famílias de Bauru podem ter acesso ao benefício. Nosso objetivo é facilitar esse cadastro e aproximar ainda mais a companhia dos clientes, garantindo atendimento ágil e de qualidade”, afirma Pedro De Aro, gerente de Serviços Comerciais da CPFL Paulista.
Mesmo com a isenção da tarifa de energia, algumas cobranças podem permanecer na fatura, como contribuição para iluminação pública (CIP), tributos e serviços adicionais contratados.
Orientações
No local, a CPFL também vai trocar lâmpadas antigas (fluorescentes ou incandescentes) por novas em LED, que consomem menos energia. Para participar, basta levar documento com foto, a fatura de energia e uma lâmpada usada.
Além do cadastro na Tarifa Social, a Agência Móvel oferecerá emissão de segunda via de conta, mudança de titularidade, parcelamento de débitos, pedidos de religação e orientações sobre consumo consciente.
Outra atração será a tenda do Conselho de Consumidores (Cocen), que participa da campanha “Guardião da Vida”, com informações sobre segurança elétrica e novas ligações de energia.
“A CPFL está com campanhas informativas e suporte em todos os seus canais de atendimento para facilitar o processo de regularização. Queremos garantir que todas as pessoas elegíveis recebam esse direito”, destaca Gustavo Uemura, diretor Comercial da CPFL Energia.
Como garantir o benefício
Quem ainda não tem o Cadastro Único ou precisa atualizá-lo deve procurar o CRAS mais próximo, levando documentos de todos os membros da família. Depois, é necessário fazer o cadastro também no site da CPFL (Tarifa Social Baixa Renda | CPFL).
Os atendimentos da CPFL Paulista também estão disponíveis 24 horas por dia pelos canais digitais:
• Site: www.cpfl.com.br
• App: CPFL Energia
• WhatsApp: (19) 99908-8888
• Telefone: 0800 010 1010 (ligação gratuita)