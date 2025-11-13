Cerca de 98 mil famílias da região de Bauru têm direito a desconto ou até isenção total na conta de luz, mas muitas ainda não sabem que podem receber o benefício. Para ampliar o acesso à Tarifa Social de Energia Elétrica (TSEE), a CPFL Paulista promove nesta sexta-feira (14) um mutirão de atendimento com sua Agência Móvel, que estará na Praça Rui Barbosa, das 9h às 16h.

A ação, feita em parceria com a Prefeitura de Bauru, tem como foco cadastrar novas famílias, atualizar cadastros e orientar a população sobre as novas regras da Medida Provisória nº 1.300/2025, que entrou em vigor em julho. A MP ampliou o alcance da tarifa social e agora garante gratuidade no consumo de até 80 kWh por mês para famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e na CPFL, com renda per capita de até meio salário-mínimo.

O benefício também contempla famílias indígenas, quilombolas, idosos e pessoas com deficiência que recebam o Benefício de Prestação Continuada (BPC). O consumo que ultrapassar 80 kWh será cobrado normalmente, mas ainda com descontos progressivos.