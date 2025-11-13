A família de Miguel Samuel Sampaio, conhecido carinhosamente como Miguelzinho, está realizando uma campanha de arrecadação para custear o tratamento do menino, que hoje tem 12 anos e enfrenta a Síndrome de Epilepsia Relacionada à Infecção Febril (FIRES) — uma condição rara e grave que provoca convulsões e deixa sequelas neurológicas.

Miguelzinho passou a apresentar a síndrome aos 3 anos de idade, após uma inflamação na garganta que evoluiu para um estado de mal convulsivo e coma por cerca de quatro meses. Desde então, ele convive com limitações na fala e na mobilidade, além de utilizar traqueostomia.

Atualmente, o tratamento inclui o uso de anticonvulsivos, vitaminas e óleo de canabidiol, entre outros cuidados contínuos. Para ajudar nas despesas, os pais, Peterson Samuel da Silva e Thais Sampaio de Almeida, estão arrecadando produtos de higiene, fraldas, lenços umedecidos e também contribuições financeiras.