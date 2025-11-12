A Polícia Militar realizou, na manhã de terça-feira (12), uma reunião com representantes do poder público, entidades de classe e comerciantes de Bauru para discutir estratégias de enfrentamento aos furtos e propor ações multidisciplinares voltadas à segurança na região central da cidade. O encontro, promovido pelo 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), também apresentou um balanço das ações realizadas pela corporação ao longo de 2025.

Estiveram presentes representantes da Prefeitura e de secretarias municipais, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Bauru), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), empresa Rumo — responsável pela malha ferroviária — e comerciantes locais.

De acordo com o tenente-coronel Jovercy Bergamaschi Junior, comandante do 4º BPM/I, o objetivo da reunião foi fortalecer a integração entre os diferentes setores da sociedade e ampliar o debate sobre soluções conjuntas. Para ele, é fundamental adotar ações multidisciplinares para melhorar os cenários de vulnerabilidade social e de criminalidade, especialmente na área centra.