A Polícia Militar realizou, na manhã de terça-feira (12), uma reunião com representantes do poder público, entidades de classe e comerciantes de Bauru para discutir estratégias de enfrentamento aos furtos e propor ações multidisciplinares voltadas à segurança na região central da cidade. O encontro, promovido pelo 4º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), também apresentou um balanço das ações realizadas pela corporação ao longo de 2025.
Estiveram presentes representantes da Prefeitura e de secretarias municipais, Câmara Municipal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-Bauru), Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Sindicato do Comércio Varejista (Sincomércio), empresa Rumo — responsável pela malha ferroviária — e comerciantes locais.
De acordo com o tenente-coronel Jovercy Bergamaschi Junior, comandante do 4º BPM/I, o objetivo da reunião foi fortalecer a integração entre os diferentes setores da sociedade e ampliar o debate sobre soluções conjuntas. Para ele, é fundamental adotar ações multidisciplinares para melhorar os cenários de vulnerabilidade social e de criminalidade, especialmente na área centra.
O subcomandante interino, major Norberto Marsola Filho, reforçou que a segurança pública é responsabilidade de todos. De acordo com o major, o cidadão tem o direito de cobrar as autoridades, mas também deve colaborar, cuidando do seu entorno e evitando situações que favoreçam a criminalidade. Ele reforçou os seguintes pontos.
• Cobrança para que proprietários de imóveis e comércios fechados tomem providências e evitem que esses locais sirvam de abrigo a usuários de drogas e infratores.
• Necessidade de limpeza e revitalização das áreas da linha férrea, que acumulam vagões abandonados, construções inabitadas e vegetação alta.
• Importância em orientar todo cidadão para não comprar objeto ou material de origem duvidosa, com preço muito inferior ao do mercado, pois esse objeto ou material pode ter sido furtado de outra pessoa
• Dificultar a ação criminosa de furtos em residência e estabelecimentos comerciais, diminuindo os pontos vulneráveis, reforçando janelas e portas, aumentando a altura dos muros, instalando concertinas, alarmes sonoros, reforçando iluminação, dificultando o acesso pelo telhado, instalando câmeras de monitoramento, realizando poda de árvores etc.
Na oportunidade, o major destacou dados das operações chamadas de “Ferro Velho”, que continuarão. Segundo ele, só nesse ano, 43 locais já foram fiscalizados, 03 locais foram lacrados, 5,2 KG de fiação da CPFL e 17,4 quilos de fiação de telefonia foram apreendidos, sete pessoas foram conduzidas à Polícia Civil e responderão por averiguação de receptação qualificada. Uma pessoa foi presa em flagrante delito pelo mesmo crime.
Ele relembrou também a necessidade de alteração de lei municipal, o que já está em andamento pela Câmara Municipal e enfatizou a necessidade em ter locais para tratamento de pessoas usuárias de entorpecente e políticas públicas para resgatar as pessoas em situação de rua que queiram trabalhar e recuperar sua dignidade.
“Todo cidadão que visualizar uma pessoa em atitude suspeita ou veículo suspeito, pode ligar para a Polícia Militar através do telefone 190, passando o maior número de informações possíveis para facilitar a abordagem da equipe policial. Em caso de visualizar alguma pessoa que esteja na rua necessitando de ajuda, ligue para o telefone 14 98208-0493, serviço de “abordagem social” oferecido pela Prefeitura de Bauru à disposição da população”, finalizou.