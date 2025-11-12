Ele está de volta! Na tarde desta quarta-feira (12), a diretoria do Bauru Basket oficializou o retorno de Dontrell Brite para a sequência do NBB Caixa. Depois de uma breve passagem pelo México, onde faturou o vice-campeonato da liga local pelo Diablos Rojos, o norte-americano desembarca na Cidade Sem Limites ainda nesta semana para iniciar sua 5ª temporada com a camisa do Dragão.

"Fala, família do Dragão! Finalmente acabou o campeonato aqui, então estou voltando para colocar aquele 'fogo' no jogo!", brincou Brite, em vídeo enviado do México, antes de embarcar para o Brasil. "Estou feliz demais por ter renovado por mais uma temporada. Então, vamos para cima, 'tamo' junto", completou.

O anúncio era aguardado ansiosamente pela torcida. Afinal, o jogador de 31 anos e 1.75m de altura se tornou um dos nomes mais importantes na história recente do basquete bauruense: foi campeão sul-americano em 2022 e semifinalista nacional em 2024 e 2025, com direito a quatro prêmios individuais na edição passada - melhor jogador, melhor armador, melhor defensor e cestinha do torneio.