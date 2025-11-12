O Bauru Rodeo Music 2025 já está na contagem regressiva e promete agitar o Interior paulista com uma programação que mistura música, tradição e muita emoção. O evento acontece nos dias 19, 21 e 22 de novembro, no Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, na Rodovia Bauru–Piratininga.

Reunindo alguns dos maiores nomes da música sertaneja, o BRM traz para o palco Clayton & Romário, Luan Pereira, Zé Neto & Cristiano, Bruno César & Rodrigo e Jorge & Mateus, além das disputas eletrizantes da B&B Rodeio Super Cup, uma das mais respeitadas competições de rodeio do país.

Com estrutura ampliada, o evento vai contar com camarotes temáticos, praça de alimentação variada, arquibancadas, pista com visão privilegiada e um esquema especial de segurança e conforto para o público.