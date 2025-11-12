O Bauru Rodeo Music 2025 já está na contagem regressiva e promete agitar o Interior paulista com uma programação que mistura música, tradição e muita emoção. O evento acontece nos dias 19, 21 e 22 de novembro, no Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, na Rodovia Bauru–Piratininga.
Reunindo alguns dos maiores nomes da música sertaneja, o BRM traz para o palco Clayton & Romário, Luan Pereira, Zé Neto & Cristiano, Bruno César & Rodrigo e Jorge & Mateus, além das disputas eletrizantes da B&B Rodeio Super Cup, uma das mais respeitadas competições de rodeio do país.
Com estrutura ampliada, o evento vai contar com camarotes temáticos, praça de alimentação variada, arquibancadas, pista com visão privilegiada e um esquema especial de segurança e conforto para o público.
Além de entretenimento, o BRM movimenta a economia de Bauru e de toda a região. Desde a fase de montagem, o evento já gerou mais de dois mil empregos diretos e indiretos, envolvendo empresas e profissionais das áreas de estrutura, alimentação, som, transporte e comunicação.
“O BRM é mais do que uma festa. É um evento que movimenta cidades, valoriza o interior e fortalece o turismo regional”, destaca a organização.
O festival também mantém seu lado solidário. O ingresso solidário oferece 50% de desconto na arquibancada e na pista com a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado a instituições beneficentes. Estudantes também têm direito à meia-entrada mediante comprovação.
Com a contagem regressiva já iniciada, Bauru se prepara para viver três dias de música, emoção, montaria e muita energia sertaneja. O Evento tem a produção do Viola Show e parceria do JC e JCNET.
Serviço
Dias: 19, 21 e 22 de novembro
Local: Recinto Municipal de Eventos “Bertino Pinotti”, Rodovia Bauru–Piratininga
Ingressos: q2ingressos.com.br
Lounges privativos: (14) 99144-2747
Pontos de venda físicos:
• Flipper Lanches – rua Henrique Savi, 12-40
• Milazzo Fiat – avenida Getúlio Vargas, 7-55
• Oscar Calçados – Calçadão da Batista, 4-61
• Outlet Oscar – avenida Duque de Caxias (Estacionamento Maravilhas do Lar)
• TXC – Bauru Shopping
• Jalovi Altos da Cidade – Rua Antônio Alves, 22-75
Instagram: @baururodeomusicoficial