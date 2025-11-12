A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), empresários, empreendedores, autoridades e a imprensa se reuniram nesta quarta-feira (12) de manhã, na sede da entidade, no Centro de Bauru, para o lançamento oficial do 54.º Prêmio Destaques do Ano 2026, considerado o maior reconhecimento empresarial da região Central do Estado. Como parceiro de muitos anos do evento e da Acib, o JC e o JCNET estiveram representados no evento interativo ancorado por um dos diretores da Associação, Lucas Machado.
Mais do que uma cerimônia de premiação, o Destaques do Ano representa um marco de valorização do empreendedorismo local, destacando empresas, profissionais e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico de Bauru e região.
De acordo com o presidente da Acib, Paulo Roberto Martinello Junior, iniciar os preparativos com antecedência é essencial para fortalecer o setor produtivo. “O Destaques do Ano é o reconhecimento do trabalho e da dedicação de quem faz a economia girar. A Acib está sempre em movimento, inovando e buscando o melhor para o empresariado de Bauru e região”, afirmou.
Martinello Junior também ressaltou o papel ativo da entidade na defesa dos interesses da classe empresarial: “Participamos das discussões políticas da cidade e de todas as questões que envolvem nossos empresários. Nosso foco é a cadeia produtiva e o crescimento sustentável da economia local”, destacou.
Durante o lançamento, em seu pronunciamento o diretor de Jornalismo do JC/JCNET, João Jabbour, enfatizou a relevância da Acib no cenário local para as grandes discussões públicas e privadas da cidade. “Para nós, do JC e JCNET, a Acib espelha muito bem os três pilares fundamentais da economia: previsibilidade, confiança e segurança. É uma associação que atua de forma constante há muitas décadas para uma Bauru que dá certo”, afirmou.
Durante o evento, foi apresentada uma retrospectiva do Destaques do Ano de 2025, que bateu recordes, e apresentado o Plano de Patrocínios para a edição de 2026.
Os interessados em participar da edição de 2026 podem obter mais informações pelos canais oficiais da Acib: (14) 99860-4809 ou contato@acib.org.br.