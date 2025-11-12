A diretoria da Associação Comercial e Industrial de Bauru (Acib), empresários, empreendedores, autoridades e a imprensa se reuniram nesta quarta-feira (12) de manhã, na sede da entidade, no Centro de Bauru, para o lançamento oficial do 54.º Prêmio Destaques do Ano 2026, considerado o maior reconhecimento empresarial da região Central do Estado. Como parceiro de muitos anos do evento e da Acib, o JC e o JCNET estiveram representados no evento interativo ancorado por um dos diretores da Associação, Lucas Machado.

Mais do que uma cerimônia de premiação, o Destaques do Ano representa um marco de valorização do empreendedorismo local, destacando empresas, profissionais e iniciativas que contribuem para o desenvolvimento econômico de Bauru e região.

De acordo com o presidente da Acib, Paulo Roberto Martinello Junior, iniciar os preparativos com antecedência é essencial para fortalecer o setor produtivo. “O Destaques do Ano é o reconhecimento do trabalho e da dedicação de quem faz a economia girar. A Acib está sempre em movimento, inovando e buscando o melhor para o empresariado de Bauru e região”, afirmou.