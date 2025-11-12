O Esporte Clube Noroeste conheceu na noite desta terça-feira (11) seus adversários iniciais para a disputa do Paulistão 2026, que chega com um novo formato cheio de inovação, inspirado na UEFA Champions League. O sorteio foi realizado no Salão Itápolis, localizado dentro do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Norusca enfrentará na primeira fase o Santos, a Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Primavera, Velo Clube, São Bernardo e Red Bull Bragantino.
Participam da primeira divisão do Paulistão 2026 terá 16 clubes: Corinthians (atual campeão), Palmeiras (vice-campeão), Santos, São Paulo, São Bernardo, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol, Red Bull Bragantino, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Botafogo-SP, Noroeste, além dos promovidos da Série A2, Capivariano e Primavera.
A competição de 2026, a princípio, terá 11 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais cinco rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase. As oito melhores equipes entre as 16 avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os dois piores caem para a Série A-2.
O Esporte Clube Noroeste, que disputará o Paulistão pela segunda vez consecutiva desde seu retorno à elite, foi representado pelo presidente da SAF, Reinaldo Mandaliti.
Inspirado na UEFA Champions League
A partir de 2026, o Paulistão adota uma nova fórmula de disputa, inspirada no modelo da UEFA Champions League, com a divisão dos clubes em quatro potes, de acordo com o histórico e o desempenho na competição. Os clubes foram divididos em 4 potes.
• Pote A: Palmeiras, São Paulo, Corinthians e Santos, os maiores campeões do estado.
• Pote B: São Bernardo, Novorizontino, Mirassol e Red Bull Bragantino, os melhores colocados do Paulistão 2025 (5º ao 8º).
• Pote C: Guarani, Ponte Preta, Velo Clube e Portuguesa, classificados entre o 9º e o 12º lugar.
• Pote D: Botafogo de Ribeirão Preto, Noroeste, Capivariano e Primavera, completando o grupo com os dois clubes promovidos da Série A2.
O novo formato busca equilibrar o nível técnico das chaves, valorizar a performance recente e garantir confrontos mais emocionantes em todas as fases da competição.
A tabela promete grandes duelos regionais e confrontos equilibrados, colocando o Norusca diante de equipes tradicionais e emergentes do futebol paulista.
Como parte das inovações para 2026, a Federação Paulista de Futebol instituiu que todas as partidas do Paulistão terão, em ambos os tempos, uma parada técnica de 2 minutos para reidratação dos jogadores.
A medida visa o bem-estar físico dos atletas e busca garantir melhor desempenho e segurança, especialmente em partidas disputadas sob altas temperaturas.
“Estamos muito satisfeitos em participar pelo segundo ano consecutivo da elite do futebol paulista. O novo formato traz um ar de modernidade e competitividade ao Paulistão, e isso é positivo para todos os clubes e torcedores. O nosso grupo é muito equilibrado, com grandes equipes e desafios interessantes, mas o Noroeste está preparado para competir de igual para igual. Acreditamos no trabalho que vem sendo feito dentro e fora de campo e temos confiança de que faremos uma grande campanha”, destacou Reinaldo Mandaliti, presidente da SAF do Esporte Clube Noroeste.
Transmissões e cobertura completa
O Paulistão 2026 terá ampla cobertura na mídia. As emissoras Record TV e TNT Sports exibirão 19 partidas ao vivo, enquanto a CazéTV e o YouTube transmitirão todos os jogos do campeonato, democratizando o acesso e levando o futebol paulista a milhões de torcedores.
Com o novo formato, inovações técnicas e cobertura ampliada, o Paulistão promete ser mais competitivo, moderno e atrativo, reforçando a tradição e a paixão que fazem do torneio um dos campeonatos estaduais mais fortes do país.