O Esporte Clube Noroeste conheceu na noite desta terça-feira (11) seus adversários iniciais para a disputa do Paulistão 2026, que chega com um novo formato cheio de inovação, inspirado na UEFA Champions League. O sorteio foi realizado no Salão Itápolis, localizado dentro do Estádio do Pacaembu, em São Paulo. O Norusca enfrentará na primeira fase o Santos, a Ponte Preta, Botafogo de Ribeirão Preto, Capivariano, Primavera, Velo Clube, São Bernardo e Red Bull Bragantino.

Participam da primeira divisão do Paulistão 2026 terá 16 clubes: Corinthians (atual campeão), Palmeiras (vice-campeão), Santos, São Paulo, São Bernardo, Ponte Preta, Novorizontino, Mirassol, Red Bull Bragantino, Guarani, Velo Clube, Portuguesa, Botafogo-SP, Noroeste, além dos promovidos da Série A2, Capivariano e Primavera.

A competição de 2026, a princípio, terá 11 datas. Os times se enfrentarão dentro do próprio pote e terão mais cinco rodadas contra os adversários dos outros potes, totalizando oito jogos na primeira fase. As oito melhores equipes entre as 16 avançam para o mata-mata, que terá as eliminatórias em jogos únicos. Os dois piores caem para a Série A-2.