NA ENTRADA DE PRÉDIO

Visita inesperada: cobra-verde assusta moradores de Bauru

Por Priscila Medeiros | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Imagine chegar em casa e dar de cara com uma cobra de quase dois metros na porta. O susto foi real para os moradores do Residencial Inês, prédio situado no Centro de Bauru, na tarde desta segunda-feira (10).

Segundo o zootecnista Luiz Pires, que foi diretor do Zoológico de Bauru por 36 anos, o visitante inusitado é uma cobra-verde, espécie comum em locais próximos a áreas de vegetação e, felizmente, não peçonhenta.

O biólogo Vinicius Sementili Cardoso explica que essa espécie se alimentam de pequenos répteis, anfíbios, aves e roedores, ajudando no equilíbrio ambiental. “Mesmo em áreas urbanas, elas controlam pragas que podem causar doenças”, destaca.

A orientação, em casos como esse, é não tentar capturar ou ferir o animal. “Afaste crianças e pets, cubra a cobra com um balde ou caixa, se possível, e chame o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Ambiental”, reforça o biólogo.

Os bombeiros foram acionados e realizaram o resgate com segurança, devolvendo a cobra à natureza.

Cobra foi levada para área de mata
Cobra foi levada para área de mata

