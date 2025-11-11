O jovem e promissor volante Igor Cristiano, revelado e profissionalizado pelo Desportivo Brasil, seguirá em busca de seu espaço no Noroeste tanto no Paulistão 2026 quanto na Série D do Campeonato Brasileiro. O atleta de 22 anos é tímido, de poucas palavras, mas dentro das quatro linhas se mostra um marcador incansável.

Foi assim na Copa Paulista, quando recebeu a oportunidade de começar entre os titulares, na 7.ª rodada do time, e se destacou a partir da metade da competição. Ele defendeu o Alvirrubro em sete jogos, e seu contrato é válido até 30 de outubro de 2026.

Destro, com 1,69 metro de altura, Igor atua como primeiro volante. Natural de Taquaritinga (SP), uma de suas principais características é o vigor físico na marcação e a entrega dentro de campo.