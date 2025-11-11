Em 2025, o grupo ‘Natal Solidários do Bem’ completa 28 anos de atuação em meio à sua arrecadação de brinquedos para transformar o Natal de crianças bauruenses. As doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro através do ponto de coleta em loja no centro de Bauru.

A ação social é formada por voluntários e tem como objetivo alegrar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade, entregando brinquedos aos pequenos de diversos bairros de Bauru, como Jardim Nicéia, Pousada da Esperança, comunidade São Manoel, Parque Jaraguá, entre outros. A visita também é realizada no Hospital Estadual de Bauru, transformando o Natal de crianças internadas em uma data memorável.

Como a distribuição dos presentes em Bauru também depende de arrecadação financeira, o Solidários do Bem promove o sorteio de uma televisão de 43 polegadas no dia 20 de dezembro. Os números podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10,00 através do número (14) 99757-4303. Aos interessados em realizar doação em dinheiro, os valores podem ser enviados para a seguinte chave pix: 14- 997574303.