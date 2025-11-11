11 de novembro de 2025
EM BAURU

'Natal Solidários do Bem' inicia arrecadação de brinquedos

Por Mavi Bertotti | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
O projeto arrecada, anualmente, cerca de 10 a 12 mil brinquedos

Em 2025, o grupo ‘Natal Solidários do Bem’ completa 28 anos de atuação em meio à sua arrecadação de brinquedos para transformar o Natal de crianças bauruenses. As doações podem ser feitas até o dia 20 de dezembro através do ponto de coleta em loja no centro de Bauru.

A ação social é formada por voluntários e tem como objetivo alegrar o Natal de crianças em situação de vulnerabilidade, entregando brinquedos aos pequenos de diversos bairros de Bauru, como Jardim Nicéia, Pousada da Esperança, comunidade São Manoel, Parque Jaraguá, entre outros. A visita também é realizada no Hospital Estadual de Bauru, transformando o Natal de crianças internadas em uma data memorável.

Como a distribuição dos presentes em Bauru também depende de arrecadação financeira, o Solidários do Bem promove o sorteio de uma televisão de 43 polegadas no dia 20 de dezembro. Os números podem ser adquiridos pelo valor de R$ 10,00 através do número (14) 99757-4303. Aos interessados em realizar doação em dinheiro, os valores podem ser enviados para a seguinte chave pix: 14- 997574303.

O projeto, que atualmente conta com 28 voluntários, arrecada anualmente cerca de 10 mil a 12 mil brinquedos, que são distribuídos para milhares de crianças da cidade. A ação social conta com o apoio do Jornal da Cidade/JCNET.

PONTO DE ARRECADAÇÃO:

Endereço: rua Primeiro de Agosto, 5-61, Centro
Data: Até o dia 20 de dezembro

AÇÃO ENTRE AMIGOS:

Data do sorteio: 20 de dezembro
Prêmio: Televisão de 43 polegadas
Valor: R$10,00 cada número

Para mais informações, entre em contato com o número (14) 99696-3658 (Elcio Roberto)

(Foto: Divulgação)
