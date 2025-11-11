Os campeonatos estaduais de base estão na reta final e o Sesi Bauru é novamente um dos grandes destaques na temporada. As quatro equipes do Sesi Bauru (Sub-17, Sub-19, Sub-21 no feminino, e Sub-21 no masculino) estão entre as quatro melhores do estado, com as duas Sub-21 já tendo alcançado a grande final. A equipe masculina de base conquistou a vaga para a decisão do Paulista na quinta-feira, 30, sobre o time de Osasco. O Sesi Bauru venceu a partida em 3 sets a 0 e, por ter sofrido derrota no Jogo 1, teve que disputar o golden set, este que terminou em 25 a 23 para o time de Bauru.
O time feminino Sub-21 do Sesi Bauru também se classificou sobre a equipe de Osasco. Em jogo único, disputado na quarta-feira, 5, a equipe bauruense venceu por 3 sets a 0 na casa do adversário e garantiu a vaga para sua quarta final consecutiva no torneio estadual.
Já as equipes Sub-17 e Sub-19 femininas estão na disputa das semifinais. O time mais jovem enfrenta o EC Pinheiros pela vaga na final, com o Jogo 1 sendo nesta quinta, 6, às 19h, no Sesi Bauru Altos da Cidade, e o decisivo Jogo 2 no dia 14, às 20h, no EC Pinheiros. O time Sub-19 abre a série contra o Osasco no sábado, 8, fora de casa, às 18h, e decide no Sesi Bauru, dia 11, às 19h, a vaga para a final.
Na última temporada, três dos quatro times do Sesi Bauru alcançaram as finais (Sub-17, Sub-21 feminino e Sub-21 masculino), com o Sub-17 saindo campeão de sua categoria e o Sub-19 ficando com o bronze.
Definição das finais
A equipe Sub-21 masculina já tem adversário e datas para sua grande final. O Sesi Bauru enfrenta o Vôlei Renata e a série será decidida em dois jogos, com disputa de set desempate caso necessário. O Jogo 1 é em Campinas, no dia 14, às 20h, e o Jogo 2 será na Arena Paulo Skaf, no dia 19, às 20h.
Já o Sub-21 feminino ainda aguarda a definição de adversário e datas para sua final. Diferente do masculino, a final feminina será decidida em jogo único. O Sesi Bauru aguarda o vencedor de EC Pinheiros e Realizar/Fupes/Inter Santos. Em caso de vitória do time Pinheirense, a decisão será na capital paulista; já se o time de Santos vencer, a grande final será no Sesi Bauru.
Fase final – Equipes do Sesi Bauru
Sub-17 feminino – semifinalista; enfrenta o EC Pinheiros.
Jogo 1 – 06/11, às 19h, no Sesi Bauru Altos da Cidade
Jogo 2 – 14/11, às 20h, no EC Pinheiros
Sub-19 feminino – semifinalista, enfrenta o Osasco.
Jogo 1 – 08/11, às 18h, em Osasco
Jogo 2 – 11/11, às 19h, no Sesi Bauru Altos da Cidade
Sub-21 feminino – finalista, enfrenta o vencedor de EC Pinheiros e Realizar/Fupes/Inter Santos
Sub-21 masculino – finalista, enfrenta o Vôlei Renata.
Jogo 1 – 14/11, às 20h, no Ginásio Taquaral, em Campinas
Jogo 2 – 19/11, às 20h, na Arena Paulo Skaf, em Bauru