O Sesi Bauru sofreu sua primeira derrota na Superliga 25-26. O time de Bauru foi superado em 3 sets a 1 pelo Suzano Vôlei (18x25; 25x19; 20x25; 20x25) em confronto na noite dessa segunda-feira (10), na Arena Paulo Skaf. O jogo foi válido pela quarta rodada da liga nacional.
Com o resultado, o Sesi Bauru segue com cinco pontos, tendo duas vitórias e uma derrota na Superliga (a equipe tem um confronto adiado com o Itambé Minas, válido pela terceira rodada). O próximo desafio é novamente em casa, contra o Praia Clube, às 19h do dia 17, segunda-feira, na Arena Paulo Skaf.
Ao final da partida Sabino, oposto do Suzano Vôlei, foi eleito o melhor jogador em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Marcos Jr. foi o maior pontuador do Sesi Bauru, com 14 pontos.
O jogo
Para a terceira partida na Superliga 25-26, o Sesi Bauru foi para a quadra com o seguinte time titular: Mateus Bender, Thiery, Guiga, Vaccari, Lucas Barreto, Marcos Jr. e Pureza.
A primeira parcial começa muito equilibrada, com os dois times tendo sucesso na virada de bola. A primeira vantagem é do Suzano Vôlei, em 5 a 7, após muita pressão no saque, forçando a primeira parada do Sesi Bauru. O time visitante segue tendo sucesso na sequência de saque e time da casa tem dificuldade de diminuir a vantagem, parando novamente em 10 a 14 após erro na virada de bola. O Sesi Bauru consegue a virada de bola e passa a ter sucesso nos bloqueios, chegando em 14 a 16 no primeiro tempo do Suzano Vôlei. A equipe visitante administra a vantagem após a parada, tendo sucesso no saque e bloqueio para aumentar a vantagem e fechar em 18 a 25.
A segunda parcial é ainda mais equilibrada, com o Sesi Bauru tendo crescimento nas recepções e, consequentemente, mais sucesso nas viradas de bola, se mantendo a frente em boa parte da parcial. A vantagem do time de Bauru cresce após ponto de bloqueio, fundamento que também aparece pressionando mais os ataques adversário na parcial, e forçando o primeiro tempo do Suzano Vôlei em 17 a 15. O aumento de produção no saque e bloqueio do Sesi Bauru leva o time visitante a mais erros, com o time da casa abrindo 22 a 17 após ponto de saque de Barreto e o Suzano Vôlei parando pela segunda vez. Administrando a vantagem na reta final, o Sesi Bauru fecha em virada de bola com Marcos Jr no 25 a 19.
O Sesi Bauru começa a terceira parcial a frente, mas vê o Suzano Vôlei virar o placar após erro na definição do time da casa. A equipe de Bauru utiliza seus dois tempos em sequência, na dificuldade de virada de bola após o time de Suzano passar a frente em 10 a 14. Na reta final do set, o Suzano Vôlei chega a usar seu primeiro pedido de tempo após uma reação do Sesi Bauru, encostando em 17 a 20, mas a equipe visitante se reorganiza no saque e bloqueio para fechar em 20 a 25.
No quarto set, o time de Suzano começa a frente com boas passagens de saque, mas a equipe visitante usa a primeira parada da parcial em 12 a 13 após crescimento defensivo do Sesi Bauru. O set segue em equilíbrio, com as duas recepções conseguindo controlar a partida no sucesso de virada de bola. Chegando na reta final, o Sesi Bauru usa seus dois tempos no aumento de erros de definição, colocando o Suzano Vôlei em vantagem de 17 a 20. O time visitante pressiona nos bloqueios e administra a diferença, repetindo o placar do set anterior e vencendo por 20 a 25.