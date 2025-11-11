A segunda parcial é ainda mais equilibrada, com o Sesi Bauru tendo crescimento nas recepções e, consequentemente, mais sucesso nas viradas de bola, se mantendo a frente em boa parte da parcial. A vantagem do time de Bauru cresce após ponto de bloqueio, fundamento que também aparece pressionando mais os ataques adversário na parcial, e forçando o primeiro tempo do Suzano Vôlei em 17 a 15. O aumento de produção no saque e bloqueio do Sesi Bauru leva o time visitante a mais erros, com o time da casa abrindo 22 a 17 após ponto de saque de Barreto e o Suzano Vôlei parando pela segunda vez. Administrando a vantagem na reta final, o Sesi Bauru fecha em virada de bola com Marcos Jr no 25 a 19.

O Sesi Bauru começa a terceira parcial a frente, mas vê o Suzano Vôlei virar o placar após erro na definição do time da casa. A equipe de Bauru utiliza seus dois tempos em sequência, na dificuldade de virada de bola após o time de Suzano passar a frente em 10 a 14. Na reta final do set, o Suzano Vôlei chega a usar seu primeiro pedido de tempo após uma reação do Sesi Bauru, encostando em 17 a 20, mas a equipe visitante se reorganiza no saque e bloqueio para fechar em 20 a 25.

No quarto set, o time de Suzano começa a frente com boas passagens de saque, mas a equipe visitante usa a primeira parada da parcial em 12 a 13 após crescimento defensivo do Sesi Bauru. O set segue em equilíbrio, com as duas recepções conseguindo controlar a partida no sucesso de virada de bola. Chegando na reta final, o Sesi Bauru usa seus dois tempos no aumento de erros de definição, colocando o Suzano Vôlei em vantagem de 17 a 20. O time visitante pressiona nos bloqueios e administra a diferença, repetindo o placar do set anterior e vencendo por 20 a 25.