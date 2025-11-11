A Divisão Técnica do Departamento de Água e Esgoto (DAE) executa, na manhã desta terça-feira (11), reparos emergenciais em duas adutoras que apresentaram vazamentos nesta madrugada. Devido à mobilização das equipes para estas ocorrências urgentes, a manutenção programada que ocorreria hoje no Parque Roosevelt foi cancelada e será reagendada oportunamente.

As equipes atuam simultaneamente em dois pontos. O primeiro reparo ocorre na quadra 3 da rua Valentim Marchioni, no Jardim Ferraz, na adutora de 10 polegadas que abastece o Parque dos Sabiás, Parque das Andorinhas, Núcleo Habitacional Joaquim Guilherme e Quinta Ranieri. O segundo vazamento foi identificado na quadra 3 da Rua Antônio Alcazar, suspendendo temporariamente o fornecimento de água no Núcleo Habitacional Beija-Flor, Jardim Silvestre, Jardim Flórida e Vila Santa Luzia.

A previsão é que ambos os serviços sejam concluídos no final da tarde desta terça-feira. A normalização do abastecimento nas regiões afetadas ocorrerá de forma gradativa após o término dos trabalhos.