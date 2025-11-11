Segundo o editor, o publicitário e jornalista Matinas Suzuki Jr. , vivemos uma fase de “ encaretamento “ , aliás, assista ao “ Provocações” com ele e Marcelo Tas, imperdível! Peço licença ao criador da IG e correspondente da Folha de São Paulo , por muito tempo, no Japão , creio que vivemos ou vivamos uma fase discórdia!

Brasileiros e brasileiras são realmente cordiais? Será que como abordou , certa vez, mestre Luís Fernando Veríssimo , a culpa é do sufixo “ -eiro “ que nos torna diferentes de todos os países do mundo?

Somos os caras que escondemos as caras quando é a hora de mostrar a cara, hora de lutar por uma Bauru , por um Brasil melhores, educados, limpos e cordiais! Somos os coroas que queremos que os jovens nos sejam, sabendo que é um desafio , pois será que somos os que os de outrora o foram?