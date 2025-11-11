11 de novembro de 2025
OPINIÃO

Texto: Caras, coroas e caretas!

Por Professor Sinuhe | O autor é colaborador de opinião
| Tempo de leitura: 2 min
Facebook Whatsapp Twitter

Segundo o editor, o publicitário e jornalista Matinas Suzuki Jr. , vivemos uma fase de “ encaretamento “ , aliás, assista ao “ Provocações” com ele e Marcelo Tas, imperdível! Peço licença ao criador da IG e correspondente da Folha de São Paulo , por muito tempo, no Japão , creio que vivemos ou vivamos uma fase discórdia!

Brasileiros e brasileiras são realmente cordiais? Será que como abordou , certa vez, mestre Luís Fernando Veríssimo , a culpa é do sufixo “ -eiro “ que nos torna diferentes de todos os países do mundo?

Somos os caras que escondemos as caras quando é a hora de mostrar a cara, hora de lutar por uma Bauru , por um Brasil melhores, educados, limpos e cordiais! Somos os coroas que queremos que os jovens nos sejam, sabendo que é um desafio , pois será que somos os que os de outrora o foram?

Já cantou Elis Regina: “ Minha dor é perceber que apesar de termos feito tudo o que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como nossos pais…” Será?

Será que somos os coroas que merecemos as coroas , de quê? Envelhecer é uma arte, gostaria de encontrar quem chamou a esta fase de “ Melhor Idade “ ou quem fez o desenho de um idoso com uma bengala para ilustrar as vagas,  de quem lutou por esta Pindorama, nos shoppings ou lojas!

Quando um aluno me diz: “ Posso falar com o senhor? “ Geralmente , respondo: “ Claro, Deus está te ouvindo! “ Brincadeiras à parte, o respeito tornou -se estreito , urge que amemos uns aos outros, “ Mamãe disse que nos amássemos e não que nos amassemos! “

Por um universo de um verso só: “ eu te amo! “ Esqueçamos as caretas, sejamos caras e caros no sentido mais querido do vocábulo!

Professor Sinuhe , achando que já foi o cara e é um coroa!

