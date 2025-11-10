A deputada estadual Dani Alonso (PL) e o deputado federal Capitão Augusto (PL) reinauguraram seu escritório político em Bauru, no Centro da cidade, em cerimônia realizada na manhã de sábado (8) com a presença de autoridades e outros parceiros de toda a região.

O imóvel fica na avenida Rodrigues Alves, quase de esquina com a avenida Nações Unidas, e tem o objetivo de centralizar as ações políticas dos deputados na cidade, além de receber reuniões com entidades e aliados locais e de outros municípios próximos.

A cerimônia contou com a presença de dezenas de amigos dos deputados, bênção da pastora Graziela Galvão (PL) e participação de dirigentes das cerca de 20 instituições beneficiadas por recursos conquistados por Dani Alonso e Capitão Augusto em seus mandatos atuais - montante que, segundo a assessoria de imprensa dos parlamentares, desde 2023 já chega a quase R$ 8 milhões em Bauru.

Deputados