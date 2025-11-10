A deputada estadual Dani Alonso (PL) e o deputado federal Capitão Augusto (PL) reinauguraram seu escritório político em Bauru, no Centro da cidade, em cerimônia realizada na manhã de sábado (8) com a presença de autoridades e outros parceiros de toda a região.
O imóvel fica na avenida Rodrigues Alves, quase de esquina com a avenida Nações Unidas, e tem o objetivo de centralizar as ações políticas dos deputados na cidade, além de receber reuniões com entidades e aliados locais e de outros municípios próximos.
A cerimônia contou com a presença de dezenas de amigos dos deputados, bênção da pastora Graziela Galvão (PL) e participação de dirigentes das cerca de 20 instituições beneficiadas por recursos conquistados por Dani Alonso e Capitão Augusto em seus mandatos atuais - montante que, segundo a assessoria de imprensa dos parlamentares, desde 2023 já chega a quase R$ 8 milhões em Bauru.
Deputados
Capitão Augusto, vice-presidente do PL nacional, destacou o novo escritório de Bauru, onde mantém seu domicílio eleitoral. “Na década de 1980, a primeira vez que me mudei para Bauru, morei aqui pertinho. Este local aqui vai servir não só a Bauru, mas a toda nossa região. Quando Bauru cresce, todas as cidades próximas crescem junto.”
“Não podemos desistir deste movimento de uma nova política”, disse Dani Alonso aos presentes. “Nós plantamos a semente e, de repente, vão chegando pessoas para fazer política de um jeito que a gente acredita. Quando nos propomos a ser agentes de transformação, Deus faz muito mais do que a gente imagina.”
Parceiros
Em sua fala, a Pastora Graziela Galvão, presidente municipal do PL Mulher, destacou a importância da participação feminina na política. “Convido a estarem conosco para discutir políticas públicas e o bem-estar de uma cidade, de uma nação. Nós fazemos a diferença, temos garra, paixão e amor. E tudo o que é feito com amor e dedicação, faz a diferença”.
Já o vereador Cabo Helinho (PL) destacou o papel da reinauguração nas atividades parlamentares desenvolvidas em Bauru. “Esse escritório é importante para atendermos às demandas, ouvirmos as pessoas da nossa cidade. Todos aqui estão imbuídos dos valores de Deus, Pátria e Liberdade e certamente a gente vai crescer ainda mais aqui em Bauru.”
Por sua vez, o vereador Márcio Teixeira (PL) falou sobre as conquistas de Dani Alonso e Capitão Augusto para as entidades assistenciais de Bauru. Parte delas recebeu cheques simbólicos com valores dos novos recursos destinados. “Nós vamos fazer a diferença no fechamento de final de ano, do 13º salário dos funcionários e na construção de muitas coisas boas para essas entidades.”