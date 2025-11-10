O sonho de ser policial militar ganhou um capítulo especial na vida da bauruense Melissa Martinelli, que completou 7 anos na última sexta-feira (7). Admiradora assumida da corporação, ela recebeu a visita surpresa de uma equipe da 1.ª Companhia do 4.º Batalhão de Polícia Militar do Interior (4.º BPM/I) durante sua festa de aniversário.

A presença dos policiais fez a alegria da aniversariante, que costuma acenar para as viaturas, pedir fotos e repetir que um dia vestirá a farda. “Segundo a mãe, Melissa é apaixonada pela Corporação e não perde a chance de demonstrar o quanto admira o nosso trabalho”, informou o batalhão.

Atendendo ao convite da família de Melissa Martinelli, parte da equipe de plantão passou pela comemoração, posou para fotos e entregou um momento inesquecível à pequena — que recebeu o gesto como incentivo ao sonho de integrar a PM no futuro.