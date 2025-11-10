A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.
Almoxarife – 1 vaga
Analista de Departamento Pessoal - rescisão e férias – 3 vagas
Analista de Operações I (cadastro) – 10 vagas
Analista de Recursos Humanos – Sênior – 1 vaga
Analista de Suporte Cloud – Pleno – 3 vagas
Analista de Suporte Júnior – 1 vaga
Analista de Suporte Pleno – 3 vagas
Analista de Suporte SR – 3 vagas
Assistente Administrativo – 1 vaga
Assistente de loja – 1 vaga
Assistente de manutenção – 3 vagas
Assistente de manutenção em poços artesianos – 3 vagas
Assistente Fiscal - escritório Contabilidade – 1 vaga
Atendente de televendas e cobrança – 3 vagas
Atendimento – 3 vagas
Auxiliar Administrativo/vendas – 1 vaga
Auxiliar de almoxarifado/expedição – 1 vaga
Auxiliar de carga e descarga I – 3 vagas
Auxiliar de Produção – 2 vagas
Auxiliar do controle de qualidade – 1 vaga
Auxiliar estoque temporário – 1 vaga
Auxiliar Financeiro – 1 vaga
Auxiliar mecânico de manutenção industrial – 1 vaga
Auxiliar PCP – 1 vaga
Auxiliar técnico em manutenção – 1 vaga
Chapeiro – 1 vaga
Consultor vendas – 1 vaga
Costureira (o) – 4 vagas
Divulgador externo – 1 vaga
Estagiário de TI – 1 vaga
Estágio Contabilidade (escritório) – 1 vaga
Estágio Educação Física – 1 vaga
Estágio em Administração/Economia/Gestão Empresarial – 1 vaga
Estágio em Administração/Engenharia de Produção – 1 vaga
Estágio em Administração/Gestão Empresarial – 1 vaga
Estágio em Administração/Gestão Empresarial (Home Office) – 1 vaga
Estágio em Design/Marketing/Publicidade e Propaganda – 1 vaga
Estágio em Farmácia – 1 vaga
Estágio em Psicologia/Recursos Humanos – 1 vaga
Estágio em Relações Públicas – 1 vaga
Estágio Técnico Administração – 1 vaga
Estoquista/Entregador – 1 vaga
Frentista – 10 vagas
Instalador de cortinas, persianas, toldos e manutenção – 1 vaga
Instalador energia solar – 2 vagas
Mecânico de manutenção máquinas para laticínios – 2 vagas
Mecânico diesel – 2 vagas
Moleiro linha diesel – 2 vagas
Monitor e cuidador de cachorro – 2 vagas
Operador de telemarketing para o setor de vendas – 4 vagas
Operadora de caixa para lotérica com experiência – 1 vaga
Padeiro – 2 vagas
Professora Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1 vaga
Recepcionista clínica odontológica – 2 vagas
Recepcionista/Auxiliar Fiscal – 1 vaga
Representante comercial – 3 vagas
Serviços gerais/ajudante de bomba lança – 2 vagas
Soldador – 1 vaga
Supervisor clínica – 1 vaga
Técnico de informática ITE Bauru – 1 vaga
Técnico em manutenção – 1 vaga
Torneiro – 2 vagas
Vendedor (a) – 1 vaga
Vendedor - artigos esportivos – 1 vaga
Vendedor comercial externo solar – 5 vagas
Vendedor loja tintas – 1 vaga
Vendedora – 1 vaga
Vendedores – 2 vagas
Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/
O programa não aceita o envio de currículos por e-mail. Antes de registrar interesse na vaga, lembre-se de atualizar o cadastro e preencher todos os campos obrigatórios.
Os requisitos exigidos para o processo de seleção são preenchidos pelas empresas cadastradas na plataforma. Nesse sentido, tanto o processo seletivo quanto o retorno são de responsabilidade da empresa, devendo a mesma entrar em contato com o candidato que achar adequado para o cargo. As vagas são atualizadas semanalmente pela Sedecon no site da prefeitura. Consulte o link de perguntas frequentes https://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/faq.aspx