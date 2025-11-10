A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Inovação (Sedecon), informa sobre as novas vagas de emprego da semana.

Almoxarife – 1 vaga

Analista de Departamento Pessoal - rescisão e férias – 3 vagas

Analista de Operações I (cadastro) – 10 vagas

Analista de Recursos Humanos – Sênior – 1 vaga

Analista de Suporte Cloud – Pleno – 3 vagas

Analista de Suporte Júnior – 1 vaga

Analista de Suporte Pleno – 3 vagas

Analista de Suporte SR – 3 vagas

Assistente Administrativo – 1 vaga

Assistente de loja – 1 vaga

Assistente de manutenção – 3 vagas

Assistente de manutenção em poços artesianos – 3 vagas

Assistente Fiscal - escritório Contabilidade – 1 vaga

Atendente de televendas e cobrança – 3 vagas

Atendimento – 3 vagas

Auxiliar Administrativo/vendas – 1 vaga

Auxiliar de almoxarifado/expedição – 1 vaga

Auxiliar de carga e descarga I – 3 vagas

Auxiliar de Produção – 2 vagas

Auxiliar do controle de qualidade – 1 vaga

Auxiliar estoque temporário – 1 vaga

Auxiliar Financeiro – 1 vaga

Auxiliar mecânico de manutenção industrial – 1 vaga

Auxiliar PCP – 1 vaga

Auxiliar técnico em manutenção – 1 vaga

Chapeiro – 1 vaga

Consultor vendas – 1 vaga

Costureira (o) – 4 vagas

Divulgador externo – 1 vaga

Estagiário de TI – 1 vaga

Estágio Contabilidade (escritório) – 1 vaga

Estágio Educação Física – 1 vaga

Estágio em Administração/Economia/Gestão Empresarial – 1 vaga

Estágio em Administração/Engenharia de Produção – 1 vaga

Estágio em Administração/Gestão Empresarial – 1 vaga

Estágio em Administração/Gestão Empresarial (Home Office) – 1 vaga

Estágio em Design/Marketing/Publicidade e Propaganda – 1 vaga

Estágio em Farmácia – 1 vaga

Estágio em Psicologia/Recursos Humanos – 1 vaga

Estágio em Relações Públicas – 1 vaga

Estágio Técnico Administração – 1 vaga

Estoquista/Entregador – 1 vaga

Frentista – 10 vagas

Instalador de cortinas, persianas, toldos e manutenção – 1 vaga

Instalador energia solar – 2 vagas

Mecânico de manutenção máquinas para laticínios – 2 vagas

Mecânico diesel – 2 vagas

Moleiro linha diesel – 2 vagas

Monitor e cuidador de cachorro – 2 vagas

Operador de telemarketing para o setor de vendas – 4 vagas

Operadora de caixa para lotérica com experiência – 1 vaga

Padeiro – 2 vagas

Professora Ensino Fundamental Anos Iniciais – 1 vaga

Recepcionista clínica odontológica – 2 vagas

Recepcionista/Auxiliar Fiscal – 1 vaga

Representante comercial – 3 vagas

Serviços gerais/ajudante de bomba lança – 2 vagas

Soldador – 1 vaga

Supervisor clínica – 1 vaga

Técnico de informática ITE Bauru – 1 vaga

Técnico em manutenção – 1 vaga

Torneiro – 2 vagas

Vendedor (a) – 1 vaga

Vendedor - artigos esportivos – 1 vaga

Vendedor comercial externo solar – 5 vagas

Vendedor loja tintas – 1 vaga

Vendedora – 1 vaga

Vendedores – 2 vagas

Para se candidatar às vagas do programa desenvolvido pela Sedecon, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo endereço http://sites.bauru.sp.gov.br/empregabauru/