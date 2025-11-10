Quem saiu de casa entre o final da madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (10), em Bauru, enfrentou 13 graus às 5h45 e ventos gelados, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O instituto prevê uma nova frente fria para a cidade e municípios da região na quinta-feira (13).

A previsão

De acordo com o IPMet, nesta segunda (10) e terça (11), a previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva em todo o Estado de São Paulo devido à atuação de um sistema de alta pressão com massa de ar seco associada, que favorece temperaturas mínimas amenas e rajadas de vento ocasionais.

Na quarta-feira (12), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. A partir da tarde, estão previstas pancadas isoladas no Interior paulista. Já na quinta-feira (13), essa previsão de chuva se consolida, inclusive com possibilidade de trovoadas em Bauru e região, por conta da formação de uma baixa pressão no continente e da aproximação de uma nova frente fria pelo oceano.