10 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
PREVISÃO DO TEMPO

Bauru amanhece gelada e com previsão de nova frente fria

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução IPMet
IPMet prevê chuva para a região de Bauru entre quarta e quinta-feira
IPMet prevê chuva para a região de Bauru entre quarta e quinta-feira

Quem saiu de casa entre o final da madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (10), em Bauru, enfrentou 13 graus às 5h45 e ventos gelados, segundo o Centro de Meteorologia da Unesp (IPMet). O instituto prevê uma nova frente fria para a cidade e municípios da região na quinta-feira (13).

A previsão

De acordo com o IPMet, nesta segunda (10) e terça (11), a previsão é de céu parcialmente nublado e sem chuva em todo o Estado de São Paulo devido à atuação de um sistema de alta pressão com massa de ar seco associada, que favorece temperaturas mínimas amenas e rajadas de vento ocasionais.

Na quarta-feira (12), o dia começa com céu claro a parcialmente nublado e sem chuva. A partir da tarde, estão previstas pancadas isoladas no Interior paulista. Já na quinta-feira (13), essa previsão de chuva se consolida, inclusive com possibilidade de trovoadas em Bauru e região, por conta da formação de uma baixa pressão no continente e da aproximação de uma nova frente fria pelo oceano.

Ainda segundo o IPMet, já choveu 100 milímetros em Bauru nos 10 primeiros dias de novembro. A lagoa de captação de água do Rio Batalha, responsável por abastecer mais de 100 mil bauruenses, está estabilizada com nível acima do ideal, marcando nesta segunda 3,49 metros.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários