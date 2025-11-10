O Sesi Bauru começou a Superliga 25/26 com duas vitórias e vai em busca de se manter invicto na competição. A equipe de Bauru enfrenta o Suzano Vôlei nessa segunda-feira, (10) às 18h30, na Arena Paulo Skaf. A partida é válida pela quarta rodada da liga nacional (o Sesi Bauru tem um jogo adiado, com o Itambé Minas) e tem entrada gratuita via Meu Sesi.
Nas duas primeiras rodadas, o Sesi Bauru venceu o Joinville Vôlei, por 3 sets a 0, e superou o Sada Cruzeiro fora de casa em 3 sets a 2. Com isso, somou cinco pontos e ocupa a sétima colocação, tendo um jogo a menos do que todos os adversários acima na tabela. O time de Suzano vem de vitória sobre o Joinville em 3 a 1, com duas vitórias e uma derrota.
O confronto entre os dois times paulistas foi marcado pelo equilíbrio na última Superliga. Foram dois jogos, um em cada turno da liga nacional, com uma vitória para o Sesi Bauru e uma vitória para o time de Suzano. No Paulista 2025, foram três partidas, com duas vitórias pra equipe suzanense e uma para o time de Bauru.
A partida entre Sesi Bauru e Suzano Vôlei na segunda-feira tem entrada gratuita via Meu Sesi, sendo necessário apenas reservar o ingresso pelo site. A reserva já está disponível pelo link: https://www.sesisp.org.br/evento/df4f2938-87db-4ef1-a5d1-8391bfa6b146/superliga-de-voleibol-masculino-20252026
Nos números do elenco bauruense, Marcos Jr lidera a equipe em pontos, com 31 somados nas duas primeiras rodadas. Thiery é o jogador com mais pontos de saque, com quatro aces; enquanto isso, Lucas Barreto se tornou o maior bloqueador da equipe, com oito pontos no fundamento. Thiery também se destacou por ser eleito o melhor jogador em quadra nas duas vitórias do Sesi Bauru.