Djoko vence o ATP 250 de Atenas e se junta a Federer e Connors...

Apenas 3 “seres humanos” possuem mais de 100 títulos na ATP. A galeria dos super campeões (que tinha Roger Federer e Jimmy Connors) ganhou mais um integrante no sábado (8). Após bater o italiano Lorenzo Musetti na final do ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic chegou ao seu 101º título na carreira e se junta a Federer e Connors como os únicos com mais de 100 conquistas em torneios da Associação dos Tenistas Profissionais. E teve de tudo nessa vitória do sérvio: “rolada” no chão, espacate (uma das especialidades ‘da casa’) e arremesso de raquete para salvar a bola. Novak Djokovic esbanjou repertório e categoria em quadra...

O sérvio de 38 anos mostrou que continua firme nas quadras ao vencer Lorenzo Musetti, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Conhecido por executar viradas surpreendentes, Djoko não fez diferente na quadra de Atenas. O tenista acabou sofrendo uma quebra precoce, ainda no primeiro set, mas chegou determinado a reverter o quadro no segundo e levar a decisão pro terceiro set. No terceiro decisivo, conseguiu mais uma quebra e cravou a vitória que lhe garantiu o 101º título de sua carreira...