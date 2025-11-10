Djoko vence o ATP 250 de Atenas e se junta a Federer e Connors...
Apenas 3 “seres humanos” possuem mais de 100 títulos na ATP. A galeria dos super campeões (que tinha Roger Federer e Jimmy Connors) ganhou mais um integrante no sábado (8). Após bater o italiano Lorenzo Musetti na final do ATP 250 de Atenas, Novak Djokovic chegou ao seu 101º título na carreira e se junta a Federer e Connors como os únicos com mais de 100 conquistas em torneios da Associação dos Tenistas Profissionais. E teve de tudo nessa vitória do sérvio: “rolada” no chão, espacate (uma das especialidades ‘da casa’) e arremesso de raquete para salvar a bola. Novak Djokovic esbanjou repertório e categoria em quadra...
O sérvio de 38 anos mostrou que continua firme nas quadras ao vencer Lorenzo Musetti, por 2 sets a 1, parciais de 4/6, 6/3 e 7/5. Conhecido por executar viradas surpreendentes, Djoko não fez diferente na quadra de Atenas. O tenista acabou sofrendo uma quebra precoce, ainda no primeiro set, mas chegou determinado a reverter o quadro no segundo e levar a decisão pro terceiro set. No terceiro decisivo, conseguiu mais uma quebra e cravou a vitória que lhe garantiu o 101º título de sua carreira...
Com a conquista, Djokovic entrou para o seleto grupo de tenistas com mais de 100 vitórias na história, ao lado do suíço Roger Federer (que tem 103) e do americano Jimmy Connors, que possui 109. O sérvio havia ingressado no trio centenário em maio desse ano, quando venceu o ATP 250 de Genebra. Com a ótima campanha no ATP de Atenas, Djokovic volta a ser top 4 do mundo. Mas logo depois de comemorar o título, veio uma notícia ruim...
Novak Djokovic desiste de disputar o ATP Finals...
A notícia que nenhum amante do tênis gostaria de ouvir veio logo após o título em Atenas. Novak Djokovic anunciou que não irá disputar o ATP Finals em virtude de uma lesão. É uma enorme baixa pro torneio que fecha o calendário do tênis na temporada e reúne os 8 melhores do ranking...
A ironia é que quem herdou a vaga foi o italiano Lorenzo Musetti, que ao ser derrotado na final havia perdido a chance de disputar o ATP Finals, Com a desistência do Djoko, Musetti será o substituto. A decisão foi tomada pelo sérvio horas depois de conquistar o ATP 250 de Atenas. Em seu Instagram, Djokovic disse que estava ansioso para disputar o torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada e ficou triste com a decisão que precisou tomar...
"Eu estava realmente ansioso para competir em Turim e dar o meu melhor, mas após a final de hoje em Atenas, estou triste em compartilhar que preciso me retirar devido a uma lesão em andamento. Sinto muito aos fãs que estavam esperando para me ver jogar - o apoio de vocês significa muito. Desejo a todos os jogadores um torneio incrível, e mal posso esperar para voltar à quadra com todos vocês em breve", escreveu o sérvio.
Maior campeão da história do ATP Finals, com sete títulos, Djokovic é o atual número 4 do ranking e estava no grupo de Carlos Alcaraz, Taylor Fritz e Alex de Minaur. Agora, a chave vai ter Lorenzo Musetti, que é o nono colocado. O outro grupo tem Jannik Sinner, Alexander Zverev, Ben Shelton e Félix Auger-Aliassime. O ATP Finals sem a presença do Djoko, traz um favoritismo ainda maior pra Alcaraz e Sinner, que devem estar (mais uma vez) na final...
Fórmula 1: Lando Norris vence em Interlagos e fica perto do título...
A Fórmula 1 finalmente vê um piloto abrindo uma vantagem confortável na briga pelo título do Mundial de Pilotos nessa temporada. O britânico Lando Norris completou no domingo (9), um fim de semana perfeito no Grande Prêmio de São Paulo. O líder do campeonato ampliou sua vantagem sobre os principais concorrentes e subiu no lugar mais alto do pódio no Autódromo de Interlagos...
Se bem que o piloto do dia foi Max Verstappen. O holandês deu show! Largando dos boxes, escalou o grid, deixou concorrentes pra trás e chegou a assumir a liderança em determinados momentos da prova. No fim, terminou na terceira colocação. O italiano Kimi Antonelli, da Mercedes, com um excelente fim de semana, foi ao pódio, em segundo. Segundo colocado no campeonato, Oscar Piastri, enfrentou uma punição e chegou apenas em quinto lugar. Agora a classificação do campeonato tem Lando Norris com 390 pontos, seguido por Piastri, com 366, e Verstappen, com 341...
O brasileiro Gabriel Bortoleto teve um GP de estreia em casa pra esquecer. Bateu na sprint, não participou do classificatório e voltou a se acidentar na primeira volta da corrida principal. A Ferrari também foi mal. Charles Leclerc e Lewis Hamilton se envolveram em toques e abandonaram...
O “circo da Fórmula 1” agora viaja pra Las Vegas, nos Estados Unidos. O Grande Prêmio vai acontecer na madrugada do 22 de novembro, um domingo, à 1h. Faltando apenas 3 corridas e abrindo 24 pontos de vantagem sobre Piastri, Lando Norris vai encaminhando o título da temporada da Fórmula 1…
Será que o Novorizontino vai “bater na trave” pelo 3º ano seguido?
O acesso que não veio por muito pouco pro Novorizontino nas temporadas 2023 e 2024, parecia que viria agora. O Tigre vinha bem na Série B do Brasileirão, ocupando as 4 primeiras posições durante quase toda a disputa. Na reta final, 4 empates em sequência fizeram o time de Novo Horizonte se distanciar do G4. No sábado (8), a vitória em casa contra o Remo era fundamental. Mas após abrir o placar, o Novorizontino teve um jogador expulso e permitiu o empate. Final de jogo: 1 a 1 a momentânea 7º colocação após o término da 36ª rodada...
Com o resultado, além de chegar ao seu quarto empate consecutivo na Série B, o Novorizontino foi a 57 pontos e se manteve fora da zona de acesso. O Remo chegou a oito jogos de invencibilidade, bateu 59 pontos e subiu, ao menos de forma provisória, pro 3º lugar na tabela. Detalhe: o Remo não disputa o Brasileirão desde 1994...
Faltam apenas 2 jogos pro Novorizontino. No domingo (16), às 16h30, terá mais um duelo direto na briga pelo acesso diante do Goiás, no Hailé Pinheiro. Na última rodada recebe o CRB. Tem que vencer as 2 partidas e torcer por tropeços. Ainda dá pro Novorizontino. Ninguém quer ver o time “bater na trave” pelo terceiro ano consecutivo...
Momento Maguila
O SALVE de hoje vai pros tenistas bauruenses que disputaram o ITF Seniors 700 no Leopoldina, em Porto Alegre. Um abraço pro André Cury, campeão em simples e nas duplas na categoria 45+ e pro Ismael Fernandes Júnior, semifinalista na categoria 40+.
