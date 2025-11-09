O Sesi Vôlei Bauru teve sua primeira derrota na Superliga 25-26. O time bauruense foi superado em 3 sets a 0 (23x25; 20x25; 20x25) pelo Fluminense. A partida foi disputada na noite desse domingo, 9, na Arena Paulo Skaf, válida pela quarta rodada da Superliga.
Com o resultado, o time de Bauru segue na quarta colocação, com oito pontos em quatro partidas disputadas (três vitórias e uma derrota). O próximo desafio será fora de casa, contra o Dentil Praia Clube. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta a equipe mineira no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube na sexta-feira, 14, às 21h30.
Ao fim da partida, a oposta Ariane, do Fluminense, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Kasiely e Mayany foram as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru, ambas com 11 pontos.
O jogo
Para quarta rodada da Superliga, o Sesi Vôlei Bauru foi para quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.
O primeiro set começa com o Fluminense pressionando no saque e tendo sucesso no contra-ataque, abrindo 6 a 9 no primeiro pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. O time de Bauru volta com mais precisão nos contra-ataques e conecta pontos em sequência, virando o placar em 12 a 11 e forçando a parada do visitante. A equipe bauruense chega a fazer mais três pontos em sequência, mas vê o visitante empatar na pressão de bloqueio e saque. O Sesi Vôlei Bauru usa seu segundo tempo no empate em 15 a 15 e o set se equilibra, com os times trocando pontos. Na reta final, o bloqueio do Fluminense faz a diferença e, mesmo com grande trabalho defensivo do Sesi Vôlei Bauru, fecha em 23 a 25.
Na segunda parcial a partida segue em muito equilíbrio, mas o Sesi Vôlei Bauru tem a primeira vantagem em 9 a 5, na consistência de virada de bola e contra-ataques, forçando a parada do Fluminense. O time visitante recupera a virada de bola e cresce defensivamente, convertendo em contra-ataque pra encostar em 16 a 14 na parada do time de Bauru. A equipe tricolor segue se dando melhor nos pontos longos e vira a parcial em 16 a 17, no segundo pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. O visitante segue com alto ritmo e se aproveita dos erros do time bauruense, abrindo vantagem na reta final e fechando em 20 a 25.
O Sesi Vôlei Bauru começa a terceira parcial como dificuldades na recepção e em superar o bloqueio tricolor, que abre 5 a 8 no primeiro pedido de tempo do time de Bauru. A equipe visitante continua com boa sequência de saque e bloqueio, impedindo a aproximação do Sesi Vôlei Bauru, parando novamente em 9 a 13. O time de Bauru chega a empatar no 16 a 16 com crescimento dos bloqueios, mas vê roteiro semelhante ao set anterior e tem dificuldade nas definições para virar a partida. Na reta final, o time tricolor administra a diferença na parcial e fecha em 20 a 25.
Superliga 25/26 | Jogos Sesi Vôlei Bauru
1º Turno
Sesi Vôlei Bauru 3 x 1 Renasce Sorocaba | 22/10 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru 3 x 0 Batavo Mackenzie | 25/10 | Arena Paulo Skaf
Paulistano Barueri 2 x 3 Sesi Vôlei Bauru | 31/10 | Barueri
Sesi Vôlei Bauru 0 x 3 Fluminense | 09/11 | Arena Paulo Skaf
Dentil/Praia Clube x Sesi Vôlei Bauru | 14/11 | 21h30 | Uberlândia
Sesi Vôlei Bauru x Tijuca Vôlei | 21/11 | 18h30 | Arena Paulo Skaf
Sesi Vôlei Bauru x Brasília Vôlei | 25/11 | 21h | Arena Paulo Skaf
Sancor Seguros Vôlei x Sesi Vôlei Bauru | 01/12 | 18h30 | Maringá
Sesi Vôlei Bauru x Sesc Flamengo | 05/12 | 21h | Arena Paulo Skaf
Gerdau Minas x Sesi Vôlei Bauru | 12/12 | 18h30 | Belo Horizonte
Sesi Vôlei Bauru x Osasco São Cristóvão Saúde | 22/12 | 21h | Arena Paulo Skaf