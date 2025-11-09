Ao fim da partida, a oposta Ariane, do Fluminense, foi eleita a melhor jogadora em quadra e recebeu o troféu Viva Vôlei. Kasiely e Mayany foram as maiores pontuadoras do Sesi Vôlei Bauru, ambas com 11 pontos.

Com o resultado, o time de Bauru segue na quarta colocação, com oito pontos em quatro partidas disputadas (três vitórias e uma derrota). O próximo desafio será fora de casa, contra o Dentil Praia Clube. O Sesi Vôlei Bauru enfrenta a equipe mineira no Ginásio do Uberlândia Tênis Clube na sexta-feira, 14, às 21h30.

O Sesi Vôlei Bauru teve sua primeira derrota na Superliga 25-26. O time bauruense foi superado em 3 sets a 0 (23x25; 20x25; 20x25) pelo Fluminense. A partida foi disputada na noite desse domingo, 9, na Arena Paulo Skaf, válida pela quarta rodada da Superliga.

Para quarta rodada da Superliga, o Sesi Vôlei Bauru foi para quadra com o seguinte time titular: Dani Lins, Diana, Kasiely, Acosta, Mayany, Bruna Moraes e Léia.

O primeiro set começa com o Fluminense pressionando no saque e tendo sucesso no contra-ataque, abrindo 6 a 9 no primeiro pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. O time de Bauru volta com mais precisão nos contra-ataques e conecta pontos em sequência, virando o placar em 12 a 11 e forçando a parada do visitante. A equipe bauruense chega a fazer mais três pontos em sequência, mas vê o visitante empatar na pressão de bloqueio e saque. O Sesi Vôlei Bauru usa seu segundo tempo no empate em 15 a 15 e o set se equilibra, com os times trocando pontos. Na reta final, o bloqueio do Fluminense faz a diferença e, mesmo com grande trabalho defensivo do Sesi Vôlei Bauru, fecha em 23 a 25.

Na segunda parcial a partida segue em muito equilíbrio, mas o Sesi Vôlei Bauru tem a primeira vantagem em 9 a 5, na consistência de virada de bola e contra-ataques, forçando a parada do Fluminense. O time visitante recupera a virada de bola e cresce defensivamente, convertendo em contra-ataque pra encostar em 16 a 14 na parada do time de Bauru. A equipe tricolor segue se dando melhor nos pontos longos e vira a parcial em 16 a 17, no segundo pedido de tempo do Sesi Vôlei Bauru. O visitante segue com alto ritmo e se aproveita dos erros do time bauruense, abrindo vantagem na reta final e fechando em 20 a 25.