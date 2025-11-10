O Sesi Bauru tem um novo oposto para a temporada 2025/26 do vôlei nacional. Guilherme Araújo, ex-jogador do Saneago Goiás, chega para somar ao elenco da equipe de Bauru.
Na última temporada, Guilherme auxiliou o Saneago Goiás a permanecer na Superliga A, com a equipe de Goiás terminando na décima colocação da elite brasileira. Antes de sua passagem no Saneago Goiás, o oposto atuou pelo Praia Clube, na época nomeado Araguari Vôlei, e foi parte das categorias de base do Sada Cruzeiro.
Guilherme Araújo Santana tem 1,98m de altura, 23 anos e é natural de Brasília, Distrito Federal. Essa será a primeira passagem do oposto pelo projeto de vôlei do Sesi-SP e, em sua carreira, já soma os títulos da Copa Brasil, Campeonato Mineiro, o bronze no Sul-Americano de Clubes e o título da Superliga C.
O novo oposto do Sesi Bauru falou sobre sua chegada na equipe e no projeto de vôlei do Sesi-SP: "Estou muito feliz por estar fazendo parte dessa equipe e muito ansioso para estar em quadra com um time referência como é o Sesi. Sempre tive vontade de fazer parte desse grupo, que é tão forte, dedicado e que está sempre entre os primeiros na briga pelo topo da tabela. Estar aqui é uma realização enorme pra mim"disse.
"Minhas expectativas para essa temporada são as melhores possíveis. Estou muito focado e disposto a evoluir, aprender com cada um e contribuir da melhor forma com o time. Quero ajudar a equipe a crescer ainda mais e contribuir para uma grande temporada", completou o novo atleta do Sesi Bauru.
Guilherme Araújo Santana
Data e Local de Nascimento: 27/1/2002, Brasília, Distrito Federal
Altura: 1,98m
Passagens por: Sada Cruzeiro, Araguari Vôlei, Saneago Goiás
Campeão Copa Brasil
Campeão Mineiro
Bronze Sul-Americano de Clubes