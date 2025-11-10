O Sesi Bauru tem um novo oposto para a temporada 2025/26 do vôlei nacional. Guilherme Araújo, ex-jogador do Saneago Goiás, chega para somar ao elenco da equipe de Bauru.

Na última temporada, Guilherme auxiliou o Saneago Goiás a permanecer na Superliga A, com a equipe de Goiás terminando na décima colocação da elite brasileira. Antes de sua passagem no Saneago Goiás, o oposto atuou pelo Praia Clube, na época nomeado Araguari Vôlei, e foi parte das categorias de base do Sada Cruzeiro.

Guilherme Araújo Santana tem 1,98m de altura, 23 anos e é natural de Brasília, Distrito Federal. Essa será a primeira passagem do oposto pelo projeto de vôlei do Sesi-SP e, em sua carreira, já soma os títulos da Copa Brasil, Campeonato Mineiro, o bronze no Sul-Americano de Clubes e o título da Superliga C.