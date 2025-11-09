O Corinthians perdeu a segunda partida consecutiva. Dessa vez em casa, o Timão foi derrotado por 1 a 0 pelo Ceará, na tarde deste domingo (9), pela 33ª rodada do Brasileirão.
O gol da vitória do Vozão foi marcado pelo atacante Galeano, ex-São Paulo. A assistência foi de Pedro Henrique, que já vestiu a camisa do Timão.
O Corinthians havia ido às redes antes, com Gustavo Henrique, mas o gol foi anulado por impedimento de Matheus Bidu no momento da assistência.
Com o resultado, o Timão perde três posições e cai para a 13ª colocação do Brasileirão, com 42 pontos.
Já o Ceará, com a mesma pontuação, mas com saldo de gols melhor, ultrapassa o adversário paulista e está em 12º lugar na competição nacional.
Lances importantes
Bola aérea é com Gustavo Henrique. Zagueiro artilheiro do Corinthians, o jogador foi responsável pela primeira jogada de perigo do clube no jogo. Logo aos 13 minutos, Garro cobrou escanteio, Gustavo subiu mais do que toda a defesa cearense e forçou Bruno Ferreira a fazer boa defesa.
Gol anulado. E foi com Gustavo Henrique que o Corinthians até chegou a um gol, mas a arbitragem anulou o lance por impedimento. Após boa trama entre Rodrigo Garro e Breno Bidon pelo lado esquerdo, Matheus Bidu cruzou de primeira para GH cabecear para o fundo do gol. O lateral, porém, estava em posição irregular na assistência.
Ceará abre o placar. E mesmo com o Corinthians melhor, o Vozão foi quem saiu na frente em um contra-ataque puxado por Pedro Henrique. O ex-atacante do Timão encontrou Galeano livre para bater de primeira e ir às redes. Lucas Mugni também participou do lance, ao recuperar a posse de bola no campo de defesa.
Os trapalhões. Em uma falta perigosa a favor do Corinthians, o zagueiro André Ramalho se jogou no gramado para atrapalhar a barreira do Ceará, mas acabou bloqueando a finalização de Memphis Depay.
André Ramalho experimenta. A defesa do Ceará deu espaço para o zagueiro, que chutou de longe, buscando o canto direito, e parou em boa defesa do goleiro Bruno Ferreira.
De novo, Ramalho. Dessa vez pelo alto, o zagueiro recebeu cruzamento de Matheuzinho, mas cabeceou por cima do gol e desperdiçou uma grande chance para o Corinthians.
Vaias. Memphis Depay foi substituído aos 24 minutos do segundo tempo, para a entrada de Ángel Romero. O jogador deixou o campo sob vaias.
Felipe Longo. Precisando da vitória, o Corinthians se lançou ao ataque no fim do jogo. Por consequência, isso deu espaço para o Ceará contra-atacar. E numa dessas saídas rápidas, Paulo Baya obrigou Felipe Longo fazer boa defesa com os pés.
Ficha técnica
CORINTHIANS 0 X 1 CEARÁ
Data e horário: 9 de novembro, às 16h (de Brasília)
Competição: Campeonato Brasileiro (33ª rodada)
Local: Neo Química Arena, São Paulo (SP)
Árbitro: Felipe Fernandes de Lima
Assistentes: Felipe Alan Costa de Oliveira e Douglas Pagung
VAR: Marco Aurélio Augusto Fazekas Ferreira
Gol: Galeano (30'/1ºT)
Cartões amarelos: Fabiano Souza, Willian Machado, Dieguinho, Zanocelo e Pedro Henrique (CEA)
Cartões vermelhos: nenhum.
Corinthians: Felipe Longo; Matheuzinho, André Ramalho, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Talles Magno); Breno Bidon (Ángel Romero), Maycon e Rodrigo Garro; Yuri Alberto e Memphis Depay (Gui Negão). Técnico: Dorival Júnior.
Ceará: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor e Willian Machado; Rafael Ramos, Dieguinho (Lourenço), Zanocelo, Lucas Mugni (Paulo Baya) e Matheus Bahia; Galeano (Richardson) e Pedro Henrique (Fernandinho). Técnico: Léo Condé.