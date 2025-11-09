O vereador Júnior Rodrigues (PSD) denunciou neste domingo (9) às polícias Militar e Civil o descarte irregular de uma grande quantidade de medicamentos encontrados na área rural de Bauru, na Água do Capim, próximo à saída da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva. O caso foi identificado após o parlamentar ser procurado por moradores da região.

Ao chegar ao local, Júnior acionou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, e a Polícia Civil, que já abriu investigação para apurar se o caso está ligado a alguma ação criminosa para além do crime ambiental.

O descarte irregular de produtos farmacêuticos pode causar contaminação do solo e risco à saúde de crianças e animais.