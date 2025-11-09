O vereador Júnior Rodrigues (PSD) denunciou neste domingo (9) às polícias Militar e Civil o descarte irregular de uma grande quantidade de medicamentos encontrados na área rural de Bauru, na Água do Capim, próximo à saída da rodovia Cezário José de Castilho (SP-321), a Bauru-Arealva. O caso foi identificado após o parlamentar ser procurado por moradores da região.
Ao chegar ao local, Júnior acionou a Polícia Militar, que registrou a ocorrência, e a Polícia Civil, que já abriu investigação para apurar se o caso está ligado a alguma ação criminosa para além do crime ambiental.
O descarte irregular de produtos farmacêuticos pode causar contaminação do solo e risco à saúde de crianças e animais.
O vereador foi informado por autoridades de que esta é a terceira vez que materiais com etiquetas do mesmo hospital de Cuiabá (MT) são encontrados em Bauru. “É absurdo e perigoso. Nossa cidade não pode virar depósito de lixo farmacêutico. Isso é grave demais e precisa ser investigado até o fim”, afirma o parlamentar.
A Secretaria Municipal de Saúde garantiu a retirada dos produtos para evitar novos riscos ainda neste domingo. O vereador reforçou que vai acompanhar o caso junto às autoridades competentes.