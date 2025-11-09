Um dos jogos mais aguardados da temporada do futebol amador de Bauru aconteceu neste domingo (9), com a partida entre Beija-Flor e Independência, realizada no Estádio Mirante Ferroviário. O estádio recebeu grande público, e as duas torcidas se destacaram com intensa presença nas arquibancadas. O Independência venceu o confronto por 2 a 0, com gols do zagueiro Bebê e do meia Jean. Com o resultado, a equipe da Zona Oeste segue na disputa pelo bicampeonato da Copa Semel e enfrenta nas semifinais o Unidos do Tangarás, que chegou invicto à fase final após a melhor campanha da primeira fase. O outro confronto semifinal será entre o Parquinho e o Redentor. As partidas ocorrerão nos dois próximos domingos, novamente no Estádio Mirante Ferroviário.
O jogo teve início equilibrado e intenso. O Independência buscou o ataque desde os primeiros minutos, com o meia Murilo e seu companheiro Romão conduzindo as ações ofensivas. O Beija-Flor apostou na velocidade do atacante Mendonça e na experiência de Anderson Cavalo, tentando explorar contra-ataques e bolas nas pontas.
O primeiro gol saiu em uma jogada aérea, quando o zagueiro Bebê se antecipou na área e abriu o placar para o Independência. Com a vantagem, a equipe se manteve organizada, criando oportunidades de ampliar o resultado: a bola chegou a tocar a trave do goleiro do Beija-Flor. O time da Zona Leste reagiu e obrigou o goleiro Yuri a realizar defesas difíceis, mantendo o placar de 1 a 0 ao final do primeiro tempo.
No segundo tempo, o Beija-Flor manteve a pressão, explorando principalmente o lado esquerdo com Mendonça, enquanto o Independência contou com a defesa formada por Bebê e V.H. para conter os avanços adversários. O Beija-Flor chegou a acertar a trave novamente em chutes de longa distância, sem sucesso. Nos acréscimos, o Independência teve um pênalti a seu favor, convertido por Jean, que selou o resultado e a classificação da equipe.
Com a vitória, o Independência se prepara agora para enfrentar o Unidos do Tangarás nas semifinais, em busca do bicampeonato, enquanto o Parquinho recebe o Redentor no outro duelo. As partidas decisivas estão marcadas para os próximos dois domingos no Estádio Mirante Ferroviário.