O futebol amador de Bauru teve continuidade neste domingo (9), com a definição dos dois últimos classificados para as semifinais da Copa Semel. As partidas foram realizadas no Estádio Mirante Ferroviário, no Jardim Guadalajara. O Redentor assegurou sua vaga ao vencer o Comercial por 1 a 0. O único gol da partida foi marcado pelo atacante Borebi, ainda no primeiro tempo, em cobrança de escanteio, aproveitando a oportunidade e colocando a bola no fundo da rede.

O confronto entre equipes tradicionais começou equilibrado. O Redentor apresentou maior volume ofensivo e criou as principais chances, enquanto o Comercial manteve organização defensiva e apostou em contra-ataques. Após abrir o placar, o Redentor passou a controlar o ritmo da partida, concentrando as jogadas no meio-campo. O Comercial tentou reagir, especialmente com investidas do atacante Papelão, mas não conseguiu alterar o marcador.

Com a vitória, o Redentor avança às semifinais e enfrentará o Parquinho na próxima fase. No outro confronto, o Unidos do Tangarás medirá forças com o Independência, atual campeão da competição. As partidas decisivas estão programadas para os próximos dois domingos, novamente no Estádio Mirante Ferroviário.