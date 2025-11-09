Em meio ao vai e vem apressado de carros e motos na avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das mais movimentadas de Bauru, um personagem inusitado vem chamando atenção de quem passa: um frondoso pé de jaca, carregado de frutos grandes e dourados, pendendo sobre o passeio público. No meio do concreto e do barulho do trânsito, a cena parece saída de um quintal do interior — e tem despertado a curiosidade e o bom humor dos bauruenses.
A árvore, alta e de copa larga, está em plena calçada, bem próxima à pista, na altura da quadra 5, e exibe dezenas de jacas que, segundo moradores da região, começaram a surgir nas últimas semanas. Cada fruto pode chegar a pesar de 10 a 15 quilos, e muitos motoristas reduzem a velocidade para conferir o espetáculo. “Todo dia alguém para pra tirar foto. Tem gente que nem acredita que é de verdade”, conta um comerciante vizinho.
Além do tamanho impressionante, o aroma adocicado que se espalha no ar denuncia o ponto das frutas, o que aumenta ainda mais a curiosidade. “A gente sente o cheiro lá da esquina. É uma delícia, lembra casa de vó”, comenta uma moradora que passa diariamente pelo local.
A jaca — fruto originário do sul da Ásia, mas popular em várias regiões do Brasil — é conhecida pelo sabor marcante e pela polpa abundante. Rica em vitaminas e fibras, pode ser consumida in natura, em doces ou até como substituto da carne em receitas veganas. Em Bauru, porém, é raro encontrar pés de jaca frutificando em vias públicas, especialmente em avenidas centrais, o que torna o caso ainda mais curioso.
Apesar da beleza e da fartura, a frutificação em local urbano traz cuidados necessários. As jacas, quando maduras, podem se desprender do galho e cair com força, representando risco para pedestres ou veículos. Por isso, moradores pedem atenção da Prefeitura quanto à poda e à manutenção. “É lindo de ver, mas imagina uma jaca dessas caindo no carro… o prejuízo é grande”, observa outro comerciante.
A cena, no entanto, também desperta reflexões sobre o convívio da cidade com a natureza. Em meio ao asfalto, placas e calçadas, o pé de jaca mostra que o verde ainda resiste — e até floresce — onde menos se espera. Para muitos, ele virou uma espécie de símbolo da vitalidade da cidade. “Num lugar cheio de buzina, poluição e pressa, é bom ver uma árvore dessas lembrando que a natureza está viva”, resume uma moradora.
Enquanto isso, o pé de jaca da Nossa Senhora de Fátima segue firme, transformando a paisagem e arrancando sorrisos de quem passa. Entre o espanto e a admiração, a lição parece clara: mesmo nas avenidas mais movimentadas, ainda há espaço para surpresas naturais — e para o doce perfume da jaca madura.