Em meio ao vai e vem apressado de carros e motos na avenida Nossa Senhora de Fátima, uma das mais movimentadas de Bauru, um personagem inusitado vem chamando atenção de quem passa: um frondoso pé de jaca, carregado de frutos grandes e dourados, pendendo sobre o passeio público. No meio do concreto e do barulho do trânsito, a cena parece saída de um quintal do interior — e tem despertado a curiosidade e o bom humor dos bauruenses.

A árvore, alta e de copa larga, está em plena calçada, bem próxima à pista, na altura da quadra 5, e exibe dezenas de jacas que, segundo moradores da região, começaram a surgir nas últimas semanas. Cada fruto pode chegar a pesar de 10 a 15 quilos, e muitos motoristas reduzem a velocidade para conferir o espetáculo. “Todo dia alguém para pra tirar foto. Tem gente que nem acredita que é de verdade”, conta um comerciante vizinho.

Além do tamanho impressionante, o aroma adocicado que se espalha no ar denuncia o ponto das frutas, o que aumenta ainda mais a curiosidade. “A gente sente o cheiro lá da esquina. É uma delícia, lembra casa de vó”, comenta uma moradora que passa diariamente pelo local.