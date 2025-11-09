A busca por maior eficiência levou o pecuarista Oswaldo Stival Neto, proprietário da Fazenda Boi Verde e outras cinco em Goiás, a adotar um novo modelo de operação.

Ao decidir intensificar a recria e utilizar a MFG Agropecuária para terminar os animais, ele aumentou a rentabilidade da engorda a pasto a ponto de crescer cinco vezes a capacidade de abate, em menos de dez anos.

A história do produtor tem origem na tradição da família. Neto do fundador de Nova Veneza, município goiano criado por imigrantes italianos e com forte vocação agropecuária, Oswaldo Stival Neto - terceira geração de pecuaristas - cresceu em um ambiente marcado pela criação de gado.