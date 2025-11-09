A pré-temporada do Noroeste, marcada para começar no dia 17 de novembro, contará com o zagueiro bauruense Renan Araújo. O atleta, de 22 anos, estreou profissionalmente pelo Norusca no Paulistão Sicredi 2025. Ele entrou no segundo tempo contra o Guarani, no dia 26 de janeiro, e depois diante da Inter de Limeira, em 29 de janeiro. Em ambos os duelos, atuou como lateral-direito, substituindo Cicinho.

Naquela competição, o camisa 22 também teve o grande desafio da carreira: foi titular contra o Corinthians, na Neo Química Arena. O duelo ocorreu em 1º de fevereiro, e o Timão venceu em casa por 2 a 1. O gol noroestino naquela partida foi marcado por Pedro Felipe.

A família de Renan é do bairro Santa Edwirges, na zona Norte de Bauru. O jogador passou pelas categorias de base do Grêmio Novorizontino, Red Bull Bragantino e Atlético Goianiense. Ele fez parte do elenco vitorioso da Série A2 de 2024. Já na Copa Paulista de 2025, o defensor se lesionou e desfalcou o grupo na competição.