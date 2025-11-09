09 de novembro de 2025
MEIA PERMANECE

Cauã Aguiar renova e fica no Noroeste até 2027

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Bruno Freitas
Cauá Aguiar (centro), ao lado de Thiaguinho e Lessa, na vitória contra o Linense
O Esporte Clube Noroeste anunciou a permanência do meia Cauã Aguiar para o Paulistão 2026. O atleta chegou na Copa Paulista deste ano e disputou 10 jogos pelo Norusca. A principal partida dele pela equipe foi na vitória de 2 a 0 do Alvirrubro fora de casa, contra o Linense, onde participou diretamente de ambos os gols. O seu contrato vai até 31 de novembro de 2027.

Natural de Ilhéus (BA), Cauã tem 24 anos, é canhoto, tem 1,72 m de altura e suas características são de criação de jogadas e finalização. Revelado na base do Corinthians, o jogador também já defendeu o Fluminense e a Ferroviária.

