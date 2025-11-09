Segundo a OMS, distúrbios neurológicos são a principal causa de doenças e incapacidades no mundo, medidos em Dalys (anos de vida ajustados por incapacidade) e anos de vida perdidos. Dados do estudo Carga Global de Doenças, de 2021, mostram que um grupo de 37 condições neurológicas causou, além das 11 milhões de mortes e 3,4 bilhões de casos, 435 milhões de Dalys.

Condições neurológicas, como Acidente Vascular Cerebral (AVC), enxaqueca e Alzheimer afetam hoje 42% da população mundial, segundo um relatório da Organização Mundial da Saúde (OMS). O documento alerta para o crescimento preocupante desses diagnósticos, responsáveis por 11,8 milhões de mortes por ano.

Das 37 analisadas, as dez principais condições relacionadas a óbitos e incapacidades são: AVC, encefalopatia neonatal, enxaqueca, Alzheimer e outras demências, neuropatia diabética, meningite, epilepsia idiopática, complicações neurológicas ligadas ao parto prematuro, TEA (Transtorno do Espectro Autista) e cânceres do sistema nervoso. Para Diogo Haddad, neurologista do Hospital Nove de Julho e coordenador do núcleo de Memória do Alta Diagnósticos, as doenças neurológicas estão crescendo no mundo porque estamos vivendo mais. "Além disso, estamos diagnosticando melhor e, como as doenças infecciosas estão mais controladas, as condições crônicas ganham mais destaque nas estatísticas."

O médico afirma que há fatores modificáveis que também influenciam, como pressão alta, diabetes, obesidade, sedentarismo, tabagismo, consumo excessivo de álcool e má alimentação. Condições do ambiente, como poluição do ar e exposição a metais pesados também são fatores que podem impactar o aumento de condições neurológicas.

"Metade dos pacientes com diabetes pode desenvolver algum tipo de neuropatia. Isso mostra como as doenças crônicas estão influenciando o cenário neurológico", diz. Sobre o autismo e complicações relacionadas à prematuridade, Haddad explica que faltam serviços especializados e uma estrutura adequada, que são lacunas que dificultam o diagnóstico e tratamento na infância.