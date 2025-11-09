Os pelos vão ficando mais branquinhos e a energia para as brincadeiras já não é mais a mesma. Quem tem um pet chegando na fase idosa, com certeza já percebeu alguns sinais do envelhecimento.

Mas, além de ficar de olho nessas mudanças, o tutor deve estar preparado para oferecer os melhores cuidados para animais idosos e ajudá-los a ter uma velhice confortável.

Durante a fase idosa, que começa geralmente a partir dos 7 anos, os cães e gatos começam a apresentar uma série de mudanças comportamentais e também no organismo.