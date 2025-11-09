A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o "Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo", um material inédito com foco nos viajantes de moto. São muitas as opções de destinos e aventuras para quem gosta de viajar de moto.
Entre os atrativos, está o município de Apiaí, no Vale do Ribeira, que conta com a Rota Rastro da Serpente, apelido da Rodovia Sebastião Camargo. Ela começa em Capão Bonito, passa por outras cidades do Vale do Ribeira, e vai até Curitiba, no Paraná.
Logo na entrada do município, há a Praça Rastro da Serpente onde os motociclistas se sentem em casa. Isso porque há um dos 29 monumentos da "Rota Biker", movimento que celebra a cultura motociclística no Brasil e conecta destinos por meio de monumentos distribuídos pelo país.
Além disso, há o Café da Serpente, loja de artesanato e souvenirs. No local, ainda há um Centro de Informações Turísticas (CIT) e turismo receptivo, com atendimento aos motociclistas e indicação de atrativos. Apiaí também conta com restaurantes, postos de combustível e conveniências.
Já em Caraguatatuba, os viajantes de moto podem fazer o passeio da Orla Porto Novo ao Mirante do Camaroeiro, com aproximadamente 7 km de pista à beira-mar. O passeio começa na Avenida José Herculano e vai até a Avenida Arthur Costa Filho (orla central).
No caminho, podem sentir o vento no rosto e ter vista para o Rio Juqueriquerê, a praia central e os principais pontos turísticos da cidade.
Para quem gosta de estrada mais aberta, a orla de Massaguaçu é ideal. Com avenidas largas, mar aberto, brisa marinha no rosto e vista para Ilhabela, o passeio de Orla Massaguaçu até o Morro Santo Antônio é excelente para fazer de moto, especialmente no fim de tarde.
São aproximadamente 5 km pela Avenida Marginal, finalizando no extremo norte da Praia de Massaguaçu, também em Caraguatatuba.
Por sua vez, em Socorro, existe o Centro Cultural Movimento, com área museológica que conta a história da motocicleta e da bicicleta no Brasil; além de restaurante, banheiros, guarda volumes e estacionamento para motos. O local também é o monumento 12 da Rota Biker.
GUIA
A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o "Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo", um material inédito com foco nos viajantes de moto. O lançamento aconteceu no 2º Congresso Brasileiro de Mototurismo, em Socorro. O guia é resultado do trabalho de um grupo especial criado pela Setur-SP para atender demandas do segmento, fortalecer ações de promoção e de estruturação do mototurismo no Estado. A publicação tem apoio da Secretaria de Segurança Pública (SSP), do Departamento de Estradas e Rodagem (DER), da Confederação Brasileira de Mototurismo, do Congresso Brasileiro de Mototurismo e de seu idealizador Carlãozinho.
O Guia é um verdadeiro almanaque para os mototuristas, pois reúne 118 atrativos e serviços em 57 cidades paulistas. A seleção vai desde eventos temáticos para motociclistas até atrativos que complementam a viagem, como mirantes, museus, monumentos, parques, postos de combustível, restaurantes, entre outros.
No ano passado, a Setur-SP lançou as "Rotas de Mototurismo no Estado de São Paulo", destacando as cinco principais do Estado. Agora, o Guia complementa a experiência do viajante sobre duas rodas, revelando tudo o que ele pode conhecer durante seu percurso.
"São Paulo tem as 20 melhores estradas e rodovias do país. Além disso, o Estado tem infraestrutura hoteleira, diversos bares e restaurantes e atrativos prontos para receber todos os perfis de visitantes, incluindo os viajantes de moto. O mototurismo é uma atividade que movimenta toda a cadeia turística, dos postos de combustível até as lojas de artesanato, e gera emprego e renda para os municípios", disse Roberto de Lucena, titular da pasta de Turismo e Viagens.
Zapata Garage em Garça
Em Garça, existe o Zapata Garage, museu de motocicletas clássicas restauradas. Administrado pelo casal Mário e Lucia Zapata, o museu tem motos raras de 1916 a 1980 e os veículos estão expostos em um espaço de dois andares para comportar a quantidade de motos restauradas. . São mais de 60 motocicletas restauradas por Zapata, colecionando histórias desde 1967. Na área externa, há um globo da morte adquirido da família circense Robattini. O instagram é @zapatagarage
Crescimento das viagens
O mototurismo é um fenômeno que ganhou força após a pandemia. Ao viajar de moto, os turistas percebem a sensação de liberdade e aventura, descobrem novos destinos, podem viajar sozinhos, em família ou grupo de amigos, ou mesmo participar de um motoclube. Além disso, a economia é outro fator que chama a atenção dos visitantes, pois muitas estradas não cobram pedágio de motos ou o valor é menor.
Este ano, o 2º Congresso Brasileiro de Mototurismo (CBM), que aconteceu entre 19 e 21 de setembro, trouxe como tema "Liberdade e Liberdade - a de andar de moto e a de viajar!" e foi totalmente gratuito. O Congresso contou com fóruns, rodas de conversa, apresentações e a presença de autoridades, líderes e profissionais do setor. Entre os pontos altos, estão o lançamento do Selo Moto Friendly - Socorro Destino Duas Rodas; o 1º Rally de Mototurismo da CBM; a comemoração de 1 ano do Monumento Rota Biker nº 12, entre outras atividades.
Outros lugares para viajar de moto pelo Brasil
O Brasil é um país continental com uma imensa variedade de paisagens espetaculares. Por isso, separamos para você, querido entusiasta das duas rodas, outras cidades e rotas que valem a pena conhecer viajando de moto.
Serra da Mantiqueira (SP/RJ/MG)
Estrada dos Imigrantes (SP)
Circuito das Águas Paulistas (SP)
Serra do Mar (SP)
Rota dos Bandeirantes (SP)
Chapada dos Veadeiros (GO)
Rota do Sol (RS)
Chapada Diamantina (BA)
Rota das Emoções (MA, PI, CE)
Serra do Espinhaço (MG, BA)
Circuito do Vale Europeu (SC)
Rota dos Vinhedos (RS)
Serra da Canastra (MG)
Caminho das Missões (RS)
Rota do Lagarto (PE)
Rota do Cacau (BA)
Rota dos Canyons (RS, SC)
Rota do Ouro (MG)
Rota das Cachoeiras (GO)
Caminho dos Jesuítas (SP)
Rota da Amizade (PR, SC)