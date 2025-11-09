A Secretaria de Turismo e Viagens do Estado de São Paulo (Setur-SP) lançou o "Guia de Mototurismo do Estado de São Paulo", um material inédito com foco nos viajantes de moto. São muitas as opções de destinos e aventuras para quem gosta de viajar de moto.

Entre os atrativos, está o município de Apiaí, no Vale do Ribeira, que conta com a Rota Rastro da Serpente, apelido da Rodovia Sebastião Camargo. Ela começa em Capão Bonito, passa por outras cidades do Vale do Ribeira, e vai até Curitiba, no Paraná.

Logo na entrada do município, há a Praça Rastro da Serpente onde os motociclistas se sentem em casa. Isso porque há um dos 29 monumentos da "Rota Biker", movimento que celebra a cultura motociclística no Brasil e conecta destinos por meio de monumentos distribuídos pelo país.