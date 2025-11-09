O modelo de urbanização conhecido como "condomínio parque" - que reúne moradia, áreas verdes, convivência e infraestrutura integrada - ganha força em Bauru e Piratininga com novo lançamento imobiliário na região: o sofisticado empreendimento Mirante de Paula Parque.

A proposta pioneira, segundo o Grupo De Paula, RKS e RKMI Engenharia, transformou uma grande área. São mais de 120 alqueires destinados à implantação de bairros planejados em Bauru e Piratininga, com aproximadamente seis mil lotes entre lançados e em desenvolvimento.

Neste ano, dois empreendimentos abertos chamaram atenção pelo desempenho comercial: o Alameda De Paula Parque vendeu 120 lotes em três horas.