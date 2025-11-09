09 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
ARENA PAULO SKAF

Sesi Vôlei Bauru enfrenta o Fluminense neste domingo

da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Fernanda Georges/CAP BVC
Sesi Vôlei Bauru enfrenta Fluminense buscando quarta vitória seguida
Sesi Vôlei Bauru enfrenta Fluminense buscando quarta vitória seguida

As meninas do Sesi Vôlei Bauru voltam às quadras neste domingo (9/11) contra o Fluminense, às 19h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.

A entrada é gratuita, sendo necessário reservar ingresso pelo app Meu Sesi.

O Sesi Vôlei Bauru segue invicto na Superliga 25/26. O tricampeão paulista superou o Paulistano Barueri em 3 sets a 2 (25x23; 25x21; 17x25; 21x25; 3x15) na noite de sexta-feira (31/10), ao vencer sua terceira partida na liga nacional, no Ginásio do Paulistano, pela terceira rodada

A equipe masculina do Sesi Bauru encara o Suzano Vôlei na segunda-feira, dia 10/11, às 18h30, na Arena Suzano, em Suzano.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários