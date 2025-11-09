As meninas do Sesi Vôlei Bauru voltam às quadras neste domingo (9/11) contra o Fluminense, às 19h30, na Arena Paulo Skaf, em Bauru.
A entrada é gratuita, sendo necessário reservar ingresso pelo app Meu Sesi.
O Sesi Vôlei Bauru segue invicto na Superliga 25/26. O tricampeão paulista superou o Paulistano Barueri em 3 sets a 2 (25x23; 25x21; 17x25; 21x25; 3x15) na noite de sexta-feira (31/10), ao vencer sua terceira partida na liga nacional, no Ginásio do Paulistano, pela terceira rodada
A equipe masculina do Sesi Bauru encara o Suzano Vôlei na segunda-feira, dia 10/11, às 18h30, na Arena Suzano, em Suzano.