A equipe adulta masculina da Associação Bauruense de Desportes Aquáticos (ABDA) conquistou a medalha de bronze no Campeonato Paulista Adulto Masculino de polo aquático, organizado pela Federação Aquática Paulista (FAP), com os jogos decisivos realizados na piscina do SESI Vila Leopoldina, em São Paulo.
Com um elenco formado por atletas bastante jovens, a ABDA mostrou maturidade e qualidade técnica ao enfrentar grandes potências do polo aquático paulista. Na semifinal, realizada na terça-feira (4/11), a equipe protagonizou um duelo equilibrado e emocionante contra o Esporte Clube Pinheiros (ECP). O confronto terminou empatado em 13 a 13 no tempo regulamentar, levando a decisão para a cobrança de pênaltis. O ECP acabou vencendo por 18 a 16 e avançou à final.
Na disputa pelo terceiro lugar, na quarta (5), a ABDA entrou em ação, desta vez contra o Clube Paineiras do Morumby (CPM). Após um início equilibrado, o time bauruense mostrou força de poder coletivo, virando o placar e garantindo a vitória por 13 a 10, assegurando o bronze. O título paulista ficou com o SESI-SP, e o Pinheiros terminou com a prata.