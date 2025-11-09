O Sesi Judô estará representado em duas das maiores competições do calendário nacional. No CBI Troféu Brasil, torneio das disputas individuais, serão 36 atletas da equipe de Desempenho, sediada no Sesi Botucatu. O time do Sesi Judô também competirá nas equipes mistas, no Grand Prix Nacional, com 13 atletas. As duas competições serão sediadas no Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, entre os dias 7 e 9 de novembro.

Essa será a maior edição da história do CBI Troféu Brasil, com o recorde de 635 judocas inscritos de 79 clubes. Na delegação do Sesi Botucatu, a terceira maior de todo o torneio, são vários os destaques, como as participações de Luan Almeida (81kg, campeão Pan-Americano Sub-21), Gyovanna Andrade (57kg, bronze no Mundial Sub-21), João Moura (73kg, campeão brasileiro e do Pan-Americano e Oceania Sub-18), Vinicius Ardina (73kg, campeão paulista sênior), entre muitos outros.

O Sesi Judô teve um resultado histórico nas duas competições no último ano. Foram oito medalhas no CBI Troféu Brasil, resultando também no título geral masculino da competição, e o bronze na disputa por equipes do CBI Grand Prix Nacional.