A Arena Dalli Beach, em Bauru foi palco, no dia 25 de outubro, de mais uma etapa do Aruba Beach Tour, circuito regional de beach tennis que vem movimentando o interior paulista. O torneio reuniu 295 atletas, divididos entre as categorias B, C e D, nas modalidades masculina, feminina e mista, e contou com a presença de competidores de diversas cidades, como Lençóis Paulista, Bariri, Jaú e Duartina.

O grande destaque da competição foi a vitória da dupla João Gallego e Enzo Shirosaki, atletas do próprio C.T Dalli, que conquistaram o título da categoria Masculina B. Jogando em casa, Gallego e Shirosaki venceram a final contra João Medola e Gabriel Pradilha, em uma partida equilibrada, garantindo o troféu diante da torcida local. A dupla vem em excelente fase e, recentemente, também foi campeã em Botucatu, ampliando a sequência de bons resultados no circuito regional.

Além da categoria masculina principal, o torneio contou com confrontos nas divisões C e D, tanto no masculino quanto no feminino e nas duplas mistas. Na categoria Masculina C, o atleta Miguel Moura de 16 anos, também representante do C.T. Dalli, conquistou a segunda posição, após uma excelente campanha que o levou até a final da competição. Outro destaque foi a atleta Ana Beatriz Yanagiwara, de apenas 12 anos, também representante do Centro de Treinamento Dalli, que conquistou o primeiro lugar na categoria Feminina B adulto, superando adversárias mais experientes e demonstrando o crescimento das categorias de base da modalidade.