A Arena Dalli Beach, em Bauru foi palco, no dia 25 de outubro, de mais uma etapa do Aruba Beach Tour, circuito regional de beach tennis que vem movimentando o interior paulista. O torneio reuniu 295 atletas, divididos entre as categorias B, C e D, nas modalidades masculina, feminina e mista, e contou com a presença de competidores de diversas cidades, como Lençóis Paulista, Bariri, Jaú e Duartina.
O grande destaque da competição foi a vitória da dupla João Gallego e Enzo Shirosaki, atletas do próprio C.T Dalli, que conquistaram o título da categoria Masculina B. Jogando em casa, Gallego e Shirosaki venceram a final contra João Medola e Gabriel Pradilha, em uma partida equilibrada, garantindo o troféu diante da torcida local. A dupla vem em excelente fase e, recentemente, também foi campeã em Botucatu, ampliando a sequência de bons resultados no circuito regional.
Além da categoria masculina principal, o torneio contou com confrontos nas divisões C e D, tanto no masculino quanto no feminino e nas duplas mistas. Na categoria Masculina C, o atleta Miguel Moura de 16 anos, também representante do C.T. Dalli, conquistou a segunda posição, após uma excelente campanha que o levou até a final da competição. Outro destaque foi a atleta Ana Beatriz Yanagiwara, de apenas 12 anos, também representante do Centro de Treinamento Dalli, que conquistou o primeiro lugar na categoria Feminina B adulto, superando adversárias mais experientes e demonstrando o crescimento das categorias de base da modalidade.
ESTRUTURA
Inaugurada em setembro de 2021, a Arena Dalli Beach - localizada à Rua Prof. Antônio Reis Filho, 4-73, Vila Aviação, ao lado da Praça do Avião, em Bauru - rapidamente se tornou um polo de excelência do beach tennis no interior paulista. Com o maior número de quadras da cidade, o local consolidou-se como um espaço com infraestrutura profissional e foco no desenvolvimento de atletas de alto nível.
Em setembro de 2025, a Arena Dalli ampliou sua atuação com a abertura de um Centro de Treinamento (CT) exclusivo composto por 8 quadras, onde os treinos acontecem diariamente das 14h às 22h. O diferencial vai além da estrutura física: os atletas têm acesso a treino técnico-específico, acompanhamento de médico do esporte, psicólogo, preparação funcional sob supervisão e orientação direta do treinador Flávio Arouca. A coordenação do grupo é feita por Fábio Andó, Andrea Andó e Mítico Ouno Andó, que acompanham desde a estrutura das quadras até o atendimento técnico e operacional.
UMA REFERÊNCIA
O treinador Flávio Arouca, o "Flavinho", acumula carreira vitoriosa no cenário nacional e internacional de beach tennis. Ele conquistou etapas importantes do circuito, incluindo vitórias dramáticas como a etapa de Jundiaí, em que, ao lado de Diogo Carneiro, venceu a final após salvar 3 match-points e fechar duelo em 6/7, 6/2, 12/10 (VAVEL.com). Em outubro, ele foi campeão da 16ª etapa do circuito, no torneio Beach Tennis - Festival BT, em Valinhos, assumindo a liderança do ranking anual da modalidade (TenisBrasil). Ele destaca que ganhar em casa é especial e atribui parte do sucesso à parceria com o amigo Hugo Dojas (JC). Além disso, o evento intensivo que comandou em julho de 2025 na Arena Dalli marcou uma nova fase para o local, transformando a arena em um centro de treinamento regional voltado para performance, com clínicas, seletivas e capacitação. Recentemente, Flávio Arouca figura entre os 31 melhores jogadores de beach tennis do mundo, consolidando sua referência na modalidade.
Flávio Arouca traz para a Arena Dalli não só a vivência de quem joga, mas a autoridade de quem já venceu sob pressão e conhece os bastidores do circuito. Como treinador, ele assume papel no refinamento técnico, preparação mental e tática dos atletas da casa - o que reforça o ambiente de alto nível que a estrutura propõe.