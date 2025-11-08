Uma noite que promete mexer com a imaginação, e talvez com a percepção sobre o futuro do planeta, está sendo preparada para o próximo sábado, dia15 de novembro, em uma parceria entre o Observatório Didático de Astronomia da Unesp de Bauru e o Museu do Café de Piratininga. O evento reunirá conhecimento científico, cultura brasileira e observação do céu.
O destaque da programação será a palestra “Por que a Terra não é cheia de crateras, como a Lua?”, ministrada por Álvaro Crósta, professor da Unicamp, um dos maiores especialistas do País em Geologia Planetária. Membro da Academia Brasileira de Ciências e da Academia de Ciências do Estado de São Paulo, o pesquisador abordará como surgem crateras provocadas por impactos de asteroides e cometas, se há risco real de colisões com a Terra e quais consequências eventos desse tipo poderiam causar.
E a experiência não ficará apenas na teoria: o público poderá ver e tocar meteoritos reais, além de fragmentos de rochas originadas de quedas de corpos celestes.
A noite também terá um lado lúdico e cultural. Em clima de Dia do Saci, celebrado em 1 de novembro, o público poderá acompanhar a palestra “O Saci Astronômico”, que relaciona astronomia ao folclore brasileiro, especialmente ao personagem mais famoso das histórias infantis. A apresentação será conduzida pelo professor Diego Sanchez Bragagnolo, integrante da equipe do Observatório e mestrando em Ensino de Astronomia pela UFSCar.
Após as palestras, telescópios serão posicionados para observação do céu. Quem comparecer poderá apreciar os anéis de Saturno e outros astros visíveis no período.
Os interessados também poderão participar do AstroCamping, com possibilidade de montar barracas e passar a madrugada no local — mediante agendamento prévio com o Museu do Café.
A programação completa está disponível em:
https://www.fc.unesp.br/#!/observatorio/noticias/v/id::11351/em-15-de-novembro-evento-especial-no-museu-do-cafe-em-parceria-com-o-observatorio