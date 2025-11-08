O Centro de Equoterapia Bauru, que oferece bolsas gratuitas a pessoas com deficiência por meio de um projeto viabilizado pela Associação de Equoterapia e Acolhimentos Assistenciais, voltou a sofrer estragos causados pela chuva, neste sábado (8). Uma árvore e parte de um muro caíram na estrutura onde ficam os cavalos. Por sorte, nenhum animal foi atingido. Em 45 dias, é a segunda vez que o local é danificado em decorrência de um temporal.
“No dia 22 de setembro teve uma chuva bem forte. Caiu uma árvore e um poste dentro da nossa estrutura de atendimento”, comentou ainda anestesiada pela situação Sabrina Breslau, coordenadora do projeto.
De acordo com ela, da primeira vez, foram destruídos o gradil, a tenda usada nos atendimentos e a rampa de acesso para pessoas cadeirantes. “O prejuízo foi em torno de R$ 30 mil, porque estragou a cobertura onde a gente realizava o atendimento, em dias de muito sol, em dias de chuva, e a rampa”, destaca.
Iniciativas
Para recuperar a estrutura, o Centro organizou ações de arrecadação. “Fizemos rifa e vaquinha. Ainda estamos recuperando”, explica. Na última quinta-feira (6), inclusive, foi realizada um jantar fraternal com o mesmo objetivo. Parte do material de reposição tinha sido comprada recentemente.
“A gente conseguiu consertar o gradil, refizemos a rampa de acesso e compramos parte da tenda que foi destruída. Inclusive chegou nesta quinta-feira. Agente nem montou ainda porque estava aguardando realizar o jantar para fazer o fechamento e pagar o restante das despesas”, comenta.
Mas neste sábado, novo susto: por volta das 7h, ela soube que uma árvore caiu na área onde os cavalos ficam quando não estão em atendimento. “Quando chove, eles se abrigam embaixo da estrutura metálica. Foi Deus, porque podia ter ferido os animais. Provavelmente, eles correram para o canto”, avalia. O novo prejuízo é estimado pela coordenadora em cerca de R$ 5 mil.
Como ajudar
O Centro de Equoterapia Bauru funciona na Hípica, na avenida José Henrique Ferraz, 7-15. A entidade tem 150 crianças em uma lista de espera para atendimento gratuito. A expectativa é que 20 sejam contempladas no início do ano. Para tanto, a entidade contava aplicar os recursos do jantar fraternal.
Quem puder ou quiser ajudar o projeto pode entrar em contato pelo telefone 14 99745-7576 ou pelas redes sociais: @centrodeecoterapiabauru.