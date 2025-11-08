O Centro de Equoterapia Bauru, que oferece bolsas gratuitas a pessoas com deficiência por meio de um projeto viabilizado pela Associação de Equoterapia e Acolhimentos Assistenciais, voltou a sofrer estragos causados pela chuva, neste sábado (8). Uma árvore e parte de um muro caíram na estrutura onde ficam os cavalos. Por sorte, nenhum animal foi atingido. Em 45 dias, é a segunda vez que o local é danificado em decorrência de um temporal.

“No dia 22 de setembro teve uma chuva bem forte. Caiu uma árvore e um poste dentro da nossa estrutura de atendimento”, comentou ainda anestesiada pela situação Sabrina Breslau, coordenadora do projeto.

De acordo com ela, da primeira vez, foram destruídos o gradil, a tenda usada nos atendimentos e a rampa de acesso para pessoas cadeirantes. “O prejuízo foi em torno de R$ 30 mil, porque estragou a cobertura onde a gente realizava o atendimento, em dias de muito sol, em dias de chuva, e a rampa”, destaca.

Iniciativas