Três adolescentes foram flagrados circulando com um carro furtado em Bauru, na última quinta-feira (6). O veículo, um Ford Fiesta, havia sido identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, que emitiu o alerta para a Polícia Militar.

Equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizaram o veículo circulando no contrafluxo e iniciaram acompanhamento. Após a abordagem, os policiais constataram que os ocupantes eram menores de idade.

Os adolescentes foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, e o Ford Fiesta foi devolvido ao proprietário.