MURALHA PAULISTA

Três adolescentes são flagrados com carro furtado em Bauru

Divulgação
Veículo foi devolvido ao dono
Veículo foi devolvido ao dono

Três adolescentes foram flagrados circulando com um carro furtado em Bauru, na última quinta-feira (6). O veículo, um Ford Fiesta, havia sido identificado pelo sistema de monitoramento Muralha Paulista, que emitiu o alerta para a Polícia Militar.

Equipes do 13º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) localizaram o veículo circulando no contrafluxo e iniciaram acompanhamento. Após a abordagem, os policiais constataram que os ocupantes eram menores de idade.

Os adolescentes foram levados à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru, e o Ford Fiesta foi devolvido ao proprietário.

