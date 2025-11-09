Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio de Bauru já entrou no clima natalino e promete programação especial, descontos e horário ampliado para atrair consumidores. A expectativa do setor é de crescimento entre 7% e 12% nas vendas neste período, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal.
A abertura oficial da temporada natalina no Boulevard Shopping será neste sábado (8). A partir das 18h30, o Papai Noel chega ao centro de compras com uma Parada de Natal, apresentação da banda Rock Pop Acústico e participação do personagem Grinch. O tema deste ano é "Fábrica de Brinquedos de Natal", com ambientação inspirada no universo lúdico e nostálgico. O Bom Velhinho atenderá o público de 8 de novembro a 23 de dezembro, de terça a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h (com pausa das 17h às 18h). No dia 22 de dezembro, o horário será das 14h às 22h. Ainda neste sábado (8), às 16h, está previsto o Pocket Show Infantil "Frozen - Especial de Natal", com presença do Papai Noel e do personagem Ginger Bread para fotos e interação com as crianças.
2025 marca os 20 anos do Natal Mágico da Jalovi. Duas décadas com a presença da figura mais aguardada nesta época do ano pela criançada por conta do carisma e magia: o Papai Noel. Mais uma vez, o Bom Velhinho receberá as famílias, junto com o Palhaço Faísca, nesta terça-feira (11), às 19h30, na unidade do Altos, que fica na rua Antônio Alves 22-75.
As lojas do Calçadão da rua Batista de Carvalho já se preparam para o aumento de fluxo e adotam horários diferenciados. Nos feriados de 15 de novembro (Proclamação da República) e 20 de novembro (Dia da Consciência Negra), o comércio funcionará até as 17h. Na Black Friday, marcada para o dia 28, o expediente será estendido até as 20h. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) promete descontos expressivos e condições especiais de pagamento. No dia 10 de novembro, será realizada mais uma edição do Leilão Limpa-Nome, permitindo que consumidores endividados proponham acordos diretamente com as lojas. A chegada do Papai Noel ao Calçadão será no dia 5 de dezembro, às 19h, com programação temática ainda em definição.
Já no Bauru Shopping, o clima natalino também está presente, com promoções especiais e uma série de apresentações de corais de escolas, igrejas e instituições da cidade e da região. As apresentações são gratuitas e ocorrerão às terças e quintas-feiras, às 19h30, em frente à Kalunga, no 3º piso. O Papai Noel está no centro de compras até o fim de dezembro, recebendo visitantes de terça a sábado, das 15h às 21h, e aos domingos, das 14h às 20h, em um cenário decorado especialmente para o período.