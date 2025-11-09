Com a proximidade das festas de fim de ano, o comércio de Bauru já entrou no clima natalino e promete programação especial, descontos e horário ampliado para atrair consumidores. A expectativa do setor é de crescimento entre 7% e 12% nas vendas neste período, impulsionado pela Black Friday e pelas compras de Natal.

A abertura oficial da temporada natalina no Boulevard Shopping será neste sábado (8). A partir das 18h30, o Papai Noel chega ao centro de compras com uma Parada de Natal, apresentação da banda Rock Pop Acústico e participação do personagem Grinch. O tema deste ano é "Fábrica de Brinquedos de Natal", com ambientação inspirada no universo lúdico e nostálgico. O Bom Velhinho atenderá o público de 8 de novembro a 23 de dezembro, de terça a sábado, das 14h às 22h, e aos domingos e feriados, das 14h às 20h (com pausa das 17h às 18h). No dia 22 de dezembro, o horário será das 14h às 22h. Ainda neste sábado (8), às 16h, está previsto o Pocket Show Infantil "Frozen - Especial de Natal", com presença do Papai Noel e do personagem Ginger Bread para fotos e interação com as crianças.

2025 marca os 20 anos do Natal Mágico da Jalovi. Duas décadas com a presença da figura mais aguardada nesta época do ano pela criançada por conta do carisma e magia: o Papai Noel. Mais uma vez, o Bom Velhinho receberá as famílias, junto com o Palhaço Faísca, nesta terça-feira (11), às 19h30, na unidade do Altos, que fica na rua Antônio Alves 22-75.