A tradicional Feiramor promete movimentar Bauru neste fim de semana com uma programação solidária e cultural, oferecendo artesanatos, brechó, orquídeas, almoço buffet e espaço kids. Nesta 38ª edição, o evento traz uma novidade: o lançamento do livro "Seminário Atualidades", da União das Sociedades Espíritas (USE), realizadora da feira.

O evento começa neste sábado (8), das 10h às 22h, e segue domingo (9), das 9h às 18h, no Consórcio Intermunicipal da Promoção Social (Cips, localizado na rua Inconfidência, 2-28, Centro. A entrada e o estacionamento para a Feiramor são gratuitos.

No sábado, o cardápio inclui estrogonofe de carne e frango, arroz, batata palha e saladas. Já, no domingo, macarronada com molhos variados, sobrecoxa assada e saladas. As refeições serão servidas a partir das 11h.