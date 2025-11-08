A frente fria que trouxe grande volume de água neste sábado (8), em Bauru e na cabeceira do Rio Batalha, em Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), fez com que o volume da lagoa de captação do manancial ultrapassasse o nível ideal (3,20 metros), chegando a 3,51 metros às 8h50 de hoje. Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), choveu 24 milímetros entre a madrugada e a manhã. A previsão é de mais chuva ao longo do dia.

Em Bauru, mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente da captação do manancial.

