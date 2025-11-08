08 de novembro de 2025
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
FRENTE FRIA

Chuva enche captação do Batalha e deixa nível acima do ideal

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Lagoa de captação do Batalha
Lagoa de captação do Batalha

A frente fria que trouxe grande volume de água neste sábado (8), em Bauru e na cabeceira do Rio Batalha, em Piratininga (a 13 quilômetros de Bauru), fez com que o volume da lagoa de captação do manancial ultrapassasse o nível ideal (3,20 metros), chegando a 3,51 metros às 8h50 de hoje. Segundo o Centro de Meteorologia de Bauru (IPMet), choveu 24 milímetros entre a madrugada e a manhã. A previsão é de mais chuva ao longo do dia.

Em Bauru, mais de 100 mil bauruenses que dependem exclusivamente da captação do manancial.

LEIA TAMBÉM:
Bauru já sente efeito da frente fria e registra queda de árvore

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários