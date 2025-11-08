No evangelho da Santa Missa deste domingo (cf. Jo. 2, 13-22) Jesus fala do templo do seu corpo ressuscitado, que substituiu o templo do antigo Israel e formou o templo de pedras vivas - as comunidades cristãs.
O Evangelho narra que Jesus entrou no templo e deparou-se com os vendedores de bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas. Com um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois, espalhando as moedas pelo chão e derrubando as mesas dos cambistas. E disse: "Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!". (cf. Jo. 2,16). É oportuno lembrarmo-nos também do que Jesus disse à samaritana, no encontro junto ao poço de Jacó: "Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade; são esses os adoradores que o Pai deseja". (cf. Jo. 4,23).
Naturalmente, os judeus, enfurecidos, questionaram Jesus e pediram um sinal que justificasse seu gesto. Ele respondeu, apontando para sua futura morte e ressurreição: "Destruí este templo e, em três dias, o levantarei". (cf. Jo. 2,19). Mais tarde, depois da ressurreição, os discípulos compreenderam que Jesus falava do templo do seu corpo.
Na primeira leitura (cf. Ez. 47,1-2.8-9.12), durante o exílio na Babilônia, longe de Jerusalém e de seu templo destruído, o profeta Ezequiel tem a visão de um novo templo, perfeito em sua estrutura. Da antiga e humilde fonte do templo, brota um rio caudaloso que vivifica até as águas do Mar Morto. Às suas margens crescem árvores frutíferas que produzem frutos para alimento e folhas para remédio - símbolo da vida abundante que vem de Deus.
Na segunda leitura (cf. 1Cor. 3,9-11.16-17), São Paulo recorda que o corpo de cada pessoa que crê em Jesus - e a própria comunidade cristã - é um templo vivo onde Deus habita: "Vós sois lavoura de Deus, construção de Deus [...] cujo alicerce é Jesus Cristo. Acaso não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá; pois o santuário de Deus é santo, e vós sois esse santuário". (cf. 1Cor. 3,9.11.16-17).
Ao longo da milenar história da Igreja, os templos materiais expressam o modo como cada geração compreende o mistério da Igreja. Desde as simples salas em torno de uma mesa, passando pelas basílicas, igrejas românicas, góticas, renascentistas, barrocas e modernas - em todas permanece o mesmo sentido essencial: no primeiro plano, a assembleia; a seu serviço, a sede do celebrante que a preside, o altar ao centro e o ambão da Palavra ao lado.
No dia 9 de novembro, a Igreja celebra a dedicação da Basílica de São João de Latrão, a catedral do Papa, Bispo de Roma, chamada "a Mãe e Cabeça de todas as Igrejas da cidade e do mundo" (Omnium Urbis et Orbis Ecclesiarum Mater et Caput). Essa celebração tem precedência sobre o Domingo comum, por ser uma festa litúrgica.
A Igreja Catedral é a igreja do bispo do lugar. A Basílica de Latrão, dedicada a São João Evangelista, foi durante séculos - e continua sendo até hoje - a Igreja do bispo de Roma, o Papa. Como o Papa exerce a "presidência da caridade" (cf. Santo Inácio de Antioquia, Carta aos Romanos, prólogo) entre todos os bispos do mundo, a Catedral do Latrão simboliza todas as dioceses do mundo.
A liturgia desta festa nos remete ao verdadeiro templo: o corpo de Cristo ressuscitado e as comunidades cristãs, templos de pedras vivas. Celebrar o lugar em que nos reunimos como comunidade é celebrar o encontro com Deus, para adorá-lo "em espírito e verdade". (cf. Jo. 4,23).
A Igreja Católica está presente em todas as comunidades locais dos fiéis que, unidos ao bispo diocesano — geralmente representado pelo pároco -, se reúnem para as diversas celebrações. Nessas comunidades está presente a Igreja una, santa, católica e apostólica.
Dentro de uma igreja, seja ela de pedra ou de madeira, reúne-se a comunidade dos batizados que, por menor e mais simples que seja, é sempre a Igreja de Jesus Cristo, unida em oração para render glória a Deus todo-poderoso - ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo - por todos os séculos dos séculos. Amém.