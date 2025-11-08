No evangelho da Santa Missa deste domingo (cf. Jo. 2, 13-22) Jesus fala do templo do seu corpo ressuscitado, que substituiu o templo do antigo Israel e formou o templo de pedras vivas - as comunidades cristãs.

O Evangelho narra que Jesus entrou no templo e deparou-se com os vendedores de bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas. Com um chicote de cordas, expulsou a todos do templo, juntamente com as ovelhas e os bois, espalhando as moedas pelo chão e derrubando as mesas dos cambistas. E disse: "Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu Pai uma casa de comércio!". (cf. Jo. 2,16). É oportuno lembrarmo-nos também do que Jesus disse à samaritana, no encontro junto ao poço de Jacó: "Vem a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores hão de adorar o Pai em espírito e verdade; são esses os adoradores que o Pai deseja". (cf. Jo. 4,23).

Naturalmente, os judeus, enfurecidos, questionaram Jesus e pediram um sinal que justificasse seu gesto. Ele respondeu, apontando para sua futura morte e ressurreição: "Destruí este templo e, em três dias, o levantarei". (cf. Jo. 2,19). Mais tarde, depois da ressurreição, os discípulos compreenderam que Jesus falava do templo do seu corpo.