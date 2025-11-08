A Coluna Animal desta semana traz a agenda de eventos de adoção de cães e gatos em nossa cidade. São várias ações que acontecem com o objetivo de encontrar um lar para pets que foram resgatados das ruas ou de situações de maus-tratos.
Os eventos começam na parte da manhã, nos seguintes endereços:
* Loja Pet Camp – Unidade Avenida José Vicente Aiello, das 9h às 13h, no evento de aniversário de um ano da loja, “Um amor para chamar de seu”, promovido pela ONG Formigas, Castramor e as protetoras Lu Martinho e Tereza Caleda.
* CCZ de Bauru – Rua Henrique Hunzicker, s/n, Jardim Bom Samaritano, das 9h às 12h, com o evento “Adote um Aumigo”, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru. A ação é voltada à adoção de cães e gatos adultos.
* Mateus Pet Center (Unidade Estoril) – Avenida Comendador José da Silva Martha, 10-10, Jardim Estoril. O evento começará às 10h e seguirá até as 14h.
Para adotar um pet em qualquer um dos eventos, é importante levar documento pessoal com foto e comprovante de endereço.
A adoção de um pet deve ser pensada em família, já que ela muda a rotina de todos em casa. Um animalzinho precisa de tempo, atenção e cuidados diários, além de custos que devem caber no orçamento familiar. As despesas incluem ração, medicamentos, banhos (e tosa, no caso de animais peludos), consultas veterinárias, vacinas e outros cuidados.
A adoção de um animal não deve ser feita por impulso, para evitar que ele seja novamente abandonado ou devolvido. Que tal adotar um amor para a vida toda? São muitas as opções de cores, tamanhos e idades — com certeza algum animalzinho fará você e sua família mais felizes!