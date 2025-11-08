A Coluna Animal desta semana traz a agenda de eventos de adoção de cães e gatos em nossa cidade. São várias ações que acontecem com o objetivo de encontrar um lar para pets que foram resgatados das ruas ou de situações de maus-tratos.

Os eventos começam na parte da manhã, nos seguintes endereços:

* Loja Pet Camp – Unidade Avenida José Vicente Aiello, das 9h às 13h, no evento de aniversário de um ano da loja, “Um amor para chamar de seu”, promovido pela ONG Formigas, Castramor e as protetoras Lu Martinho e Tereza Caleda.

* CCZ de Bauru – Rua Henrique Hunzicker, s/n, Jardim Bom Samaritano, das 9h às 12h, com o evento “Adote um Aumigo”, promovido pela Prefeitura Municipal de Bauru. A ação é voltada à adoção de cães e gatos adultos.

* Mateus Pet Center (Unidade Estoril) – Avenida Comendador José da Silva Martha, 10-10, Jardim Estoril. O evento começará às 10h e seguirá até as 14h.