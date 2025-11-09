Um grupo de alunos do curso de Desenvolvimento de Sistemas da Escola Técnica Estadual (Etec) Rodrigues de Abreu, em Bauru desenvolveu um protótipo inovador de óculos inteligentes, que promete ampliar a autonomia e a segurança de pessoas com deficiência visual como Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).

O projeto, batizado de VisionSense, utiliza tecnologia de baixo custo para detectar obstáculos e emitir alertas táteis, gerando uma melhor mobilidade para quem tem deficiências visuais a ter mais independência, informam os alunos João Pedro Ferreira Viana, Eric Santos de Souza, Erik Vinicius Pinheiro Doca e Emilly Vitória Almeida Gonçalves.

De acordo com os estudantes, o dispositivo funciona com base na Arduino, uma plataforma de prototipagem rápida que permite ao desenvolvedor criar dispositivos de maneira simples e prática utilizando um circuito (ESP32 Mini) para executar o código principal. Ele conta com um sensor a laser para detecção de obstáculos e motores vibratórios para fornecer retorno tátil ao usuário. O sistema é capaz de identificar barreiras a até 1 metro de distância, emitindo vibrações de diferentes intensidades conforme a proximidade do objeto.